Ilang negosyo sa Cebu di pa rin nakababangon sa epekto ng pandemya

Tindahan ng mga religious item malapit sa Basilica Menor del Santo Niño sa Cebu City. ABS-CBN News

Matumal pa rin ang bentahan ng sikat na danggit sa Taboan Market, Cebu City.

Dati ay binibili ito ng mga turista tuwing patapos na ang Sinulog Festival sa dulo ng Enero para dalhin bilang pasalubong.

Dahil walang turista sa Cebu bunsod ng COVID-19 pandemic, sa online orders na lang bumabawi ang mga nagtitinda at pinapadala sa kanilang mga suki.

Bumagsak din ang presyo ng danggit, na ngayo'y P700 kada kilo mula sa dating P850.

Ayon kay Marilyn Bayun-an, may-ari ng tindahan ng danggit, hindi pa sila nakababalik sa normal na kita mula nang magkaroon ng pandemya.

Kakaunti na lang din ang mga tindahan na bukas sa gilid ng Basilica Menor del Santo Niño.

Kasama rito ang tindahan ng mga imahen ng Santo Niño ni Pia Dahuya.

Nangangamba siyang baka magsara ang kaniyang negosyo kung tuluyang paisa-isa lang ang bumibili sa kaniya.

Aminado ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) na kahit naka-modified general community quarantine ang lungsod ay hindi pa rin nakababangon ang mga negosyo.

"I can say 80 percent of the businesses in Cebu are open but the consumer confidence and spending is still not there yet," ani CCCI President Felix Taguiam.

Ayon pa sa CCCI, ayaw nila sanang mag-lockdown ulit.

Sa datos ng Department of Health, nasa 129 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Cebu City ngayong Lunes habang nasa 1,428 ang active cases.

Sa isang pahayag ni Cebu City Councilor Joel Gargenera, chairman ng Cebu City emergency operations center, kahit tumataas ang bilang ng mga kaso sa lungsod ay hindi naman natitinag ang hospital bed utilization.

Pinalawak din umano ang contact tracing efforts kaya wala pang basehan para magkaroon ulit ng lockdown sa buong lungsod.

-- Ulat ni Annie Perez, ABS-CBN News