Naghahanda na ang mga negosyo sa pagbaba ng National Capital Region at ilang lalawigan sa Alert Level 2 simula Martes, Pebrero 1.

Sa Maginhawa, Quezon City, abala sa paghahanda ngayong Lunes ang restaurant owner na si Jerecel Guiang dahil inaasahan niyang mas dadami ang kanilang dine-in customers.

Pero hindi muna aniya nila bubuksan ang aircon sa restaurant. Dinamihan na lang nila ang mga bukas na bintana para mas maganda ang bentilasyon.

"We tell them na we have dine in, pero open air, open windows na hindi na siya airconditioned," ani Guiang.

Sa pagbaba naman sa Alert Level 2, limitadong kostumer pa rin muna ang tatanggapin ng barbershop owner na si Benjie Galit.

Limang customer lang ang kaya niya sa loob ng isang araw dahil matagal ang pag-disinfect sa mga gamit.

"Pinaghahandaan namin kapag dumami customer. Ginagawa namin no walk-in policy," ani Galit.

Kung sa Alert Level 3 ay 30 porsiyentong kapasidad lang ang pinapayagan sa maraming negosyo, tataas na ito sa 50 porsiyento sa ilalim ng Alert Level 2.

Papayagan din ang dagdag-kapasidad sa mga simbahan sa Alert Level 2.

Nagpasalamat naman si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Inter-Agency Task Force sa desisyong ibaba ang COVID-19 restriction ng Metro Manila.

Inaasahan niyang maibababa pa ang Metro Manila sa pinakamababang lebel sa katapusan ng buwan.

"I think this is the start of opening our economy. We have four months left until the next administration comes in. So, we want to turnover the economy in a healthy state," ani Concepcion.

Makikipagpulong din si Concepcion sa mga negosyante para buuin ang kanilang "pandemic exit plan" dahil naniniwala siyang hindi na kakailanganin pa ang mga alert level pagdating ng ikalawang quarter ng taon.

Kasabay nito, patuloy na nananawagan ang Palasyo sa publiko na mag-ingat, lalo't puwedeng lumabas ang mga bata sa ilalim ng Alert Level 2.

Inaasahan namang maglalabas ang mga local government unti ng kani-kanilang guidelines sa pagpapatupad ng Alert Level 2 sa kanilang mga nasasakupan.

—Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News