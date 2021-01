Transport ban sa baboy mula Cebu inalmahan ng hog raisers

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Umaalma ang grupo ng hog raisers sa utos na ipagbawal muna ang paglalabas ng mga baboy mula sa Cebu province.

Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, makaaapekto umano ito sa suplay ng baboy ng Luzon. Pangamba rin nila na tularan ito ng iba pang probinsiya.

"Willing naman silang magdala, 'yung ating mga miyembro ng hog producers diyan sa Visayas, lalo na sa Cebu," ani Nicanor Briones, bise presidente ng grupo.

"Pero kung ganyan na ipinagbawal ni Governor (Gwen) Garcia ay talagang kung gagayahin 'yan ng ibang local governments sa Visayas at Mindanao, ay talagang walang papasok na karne ng baboy dito sa atin sa Luzon lalo na sa Metro Manila," dagdag niya.

Simula Pebrero ay bawal munang maglabas ng suplay ng baboy mula Cebu sa loob ng 6 buwan, base sa utos na ibinaban ni Cebu province governor Gwen Garcia.

Layon umano nitong protektahan ang suplay ng baboy sa nasabing probinsiya.

Iginagalang naman daw ng Department of Agriculture ang desisyon ng Cebu provincial government at hindi na ito iaapela.

"Yes, because that is provided in the local government code, what is good for the general welfare of the province," ani Salvador Diputado, regional director ng DA sa Central Visayas.

Sa Visayas at Mindanao muna kumukuha ng suplay ng baboy ang mga taga-Luzon, ngayong naapektuhan ng African swine fever ang suplay nito.

Ang mga baboy sa mga pamilihan dito, umaabot na sa P400 ang presyo kada kilo, na itinuturo sa shortage sa baboy.

Samantala, aprubado na ng pandemic task force ang rekomendasyong lagyan ng "special hog lanes" sa mga nautical highway mula Luzon at Mindanao, maging sa Maharlika Highway sa Luzon para mas mapabilis ang pagpasok ng baboy mula Visayas at Mindanao.

Marami kasing nagkakaproblema pagdating sa checkpoint sa iba’t ibang probinsiya.

Ang magandang balita naman, ayon sa DA, ay paparating na ang imported na frozen pork, maging ang suplay mula sa ibang parte ng Visayas, Mindanao, at iba pang probinsiya sa Luzon na walang ASF papuntang Metro Manila.

Dahil dito, inaasahang bababa na ang presyo ng baboy sa mga susunod na linggo.

"We'd like to see a softening of prices in the coming weeks, at 'yung papasok na import, we were assured na nasa range siya ng P280-P300 [kada kilo] ang pagbagsak ng frozen pork from ASF-free countries," ani DA Spokesperson Noel Reyes.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News