Umento pinangangambahang makasama pa sa mas maraming negosyo

Construction workers sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Malabo at posibleng makaperwisyo pa kung maipatupad ang inihihirit na dagdag na minimum wage ng mga manggagawa sa gitna ng taas-presyo ng baboy at patuloy na hagupit ng pandemya sa ekonomiya at hanapbuhay.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Employers' Confederation of the Philippines (ECOP) president Sergio Ortiz-Luis na naiintindihan naman nila ang kalagayan ng mga manggagawa lalo na ngayong nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.

Pero nahihirapan din aniya ang mga negosyo dahil sa pandemya.

"Priority natin ngayon ay makapasok ang mga nagtatrabaho. Kahit na sila ay minimum wage earners, in a way, better situated sila than marami dahil sila kahit paano mayroong tinatanggap na minimum wage. Paano ang wala? Kapag magtaas, susunod ang mga presyo, lalong mahihirapan ang mga walang trabaho," sabi ni Ortiz-Luis.

Dagdag pa ni Ortiz-Luis, posibleng malaki ang epekto sa foreign investors sakaling magkaroon ng umento sa minimum wage dahil nagbabawas daw talaga ng suweldo sa ibang bansa.

Sinabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na pag-aaralan nilang mabuti ang hiling na dagdag-sahod kapag dumating na sa kanila ang petisyon.

Maaalalang noong nakaraang linggo ay nanawagan ang grupong Kilusang Mayo Uno na aksiyonan na ang hiling nilang itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila.