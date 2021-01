Libo-libong trabaho inaalok sa gobyerno, BPO, construction industry

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Undergraduate sa kursong Hotel and Restaurant Management si Elmar Eleria.

Kailangan niya ng trabaho dahil natigil din sa hanapbuhay ang kaniyang mga magulang, pero hirap siyang makahanap ng job opening na konektado sa kaniyang kurso.

"Available ngayon, mga call center, mga ganyan, 'yan ang open para makapag-apply ka. Kaso 'di ako pinapalad eh," ani Eleria.

Namomroblema din siya sa gastos kapag hinihingan ng swab test.

"'Yung swab test ngayon mahal eh. Parang doon pa lang magbabayad ka pa. Hindi ka pa nagii-start sa trabaho may utang ka na," ani Eleria.

Karamihan sa mga vacancy na hawak ngayon ng Department of Labor and Employment ay mula sa mga Business Process Outsourcing (BPO) gaya ng 600 customer service agent na hinahanap ng isang BPO sa Maynila, at 600 naman sa Quezon City.

Mayroon ding trabahong inaalok sa construction kung saan 2,000 production operator ang kailangan ng isang malaking contractor.

Pero aminado ang DOLE na malaki ang epekto sa employment ng pagbagsak ng turismo.

"Chinese New Year, and then you have summer breaks, you have school breaks. Heto 'yung mga holiday seasons na nagpi-pick up 'yung tourism sector natin dati and they would hire additional manpower, but ngayon hindi po natin nakikita na itong trend na ito," ani Labor Assistant Secretary Dominique Tutay.

Nangangamba naman ang Employers Confederation of the Philippines (ECOP) na aabutin pa ng 2022 bago makarekober ang mga negosyo dahil sa ilang bagay na hindi pa rin matugunan.

"Hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon hindi ma-solve-solve mass transportation. Ang dami pa ring empleyadong dapat makakapasok, dahil walang sasakyan, hindi pa rin nakakapasok. Napakabagal natin, huling huli tayo sa mga neighbors natin," ani ECOP chief Sergio Ortiz Luis.

Target naman ng DOLE na mabigyan ng training ang mga jobseeker. Maaaring magparehistro sa Jobstart program ng DOLE na nagbibigay ng life skills at technical training. Mayroon ding internship at suweldo.

"Mayroon pa rin po silang allowance, puwede nilang magamit 'yon during the technical training, and for the internship naman 75 percent of the prevailing minimum wage in the region ang binibigay po natin," ani Tutay.

May 1,739 namang job vacancies na maaring aplayan sa Public Employment Service na may opisina sa bawat LGU.

Aabot din sa 5,000 ang puwedeng aplayan online sa trabaho, negosyo, at kabuhayan webpage na nasa website ng Bureau of Local Employment.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News