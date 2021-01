Grupo ng hog raisers pumalag sa hirit na bawasan ang taripa sa baboy

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pumalag ang grupo ng hog raisers sa hiling ng Department of Agriculture (DA) na ibaba ang taripa sa imported na karneng baboy.

Para sa Pork Producers Federation of the Philippines, kawalan sa hog raisers ang taripa na tulong sana sa kanila. Bukod pa rito, hindi rin sila nakonsulta sa plano ng DA.

"Mas inuna pa niya 'yung kapakanan ng importers at saka mga meat processors," ani Nicanor Briones, bise presidente ng grupo.

"Mas kailangan natin 'yung perang makokolekta sa taripa para maitulong natin sa ating mga naghihirap na magbababoy at nang matigil 'yung African swine fever na siyang pinagmumulan ng malaking problema sa kakulangan ng karneng baboy ngayon," dagdag niya.

Hawak na ngayon ng Tariff Commission ang petisyon ng DA na ibaba ang taripa sa imported na baboy sa loob ng 1 taon.

Layunin umano ng pagbaba ng taripa na remedyohan ang kakulangan sa suplay ng baboy dahil sa African swine fever, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng importation nito sa loob ng bansa.

Mula sa 30 porsiyentong para sa in-quota na 54,000 metric tons, gagawing 5 porsiyento ang taripa sa unang kalahati ng taon, at 10 porsiyento sa ikalawang kalahati ng taon.

Mula naman sa 40 porsiyento para sa out-quota na produkto, planong gawing 15 porsiyento at 20 porsiyento ang taripa para sa una at ikalawang kalahati ng taon.

Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, gusto nilang mapababa ang presyo sa P270 hanggang P300 kada kilo.

"The outcome we wish to achieve is that imported frozen pork would be retailed at P270 to P300 per kilogram," ani Reyes.

Nauna nang nagbabala si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan sa mga maaaring pangamba kapag masyadong marami ang dumarating na imported na baboy.

"Nakikita natin kulang ang supply pero ayaw naman natin ding mangyari na tulad nu'ng pag-iimport ng bigas na sobra-sobra at naging malaking epekto rin sa ating mga rice farmers at naging malaking disincentive," ani Pangilinan.

Hirit naman ng Philippine Association of Meat Processors Inc. (PAMPI) na pautangin ng pondo ang mga magbababoy para makapag-import at pansamantalang payagan ang pagbenta ng mga imported na frozen meat sa mga puwesto sa palengke na walang freezer o refrigerator.

"When frozen pork is displayed, 'yung ability niya to store at saka 'yung ability ng bacteria to multiply is slower kasi frozen na siya eh.

It will help make 'yung pork readily available na doon sa consumers," ani PAMPI Vice President Jerome Ong.

Pero mahigpit na paalala ng National Meat Inspection Service (NMIS) na kailangan pa ring sundin ang mga alituntunin para sa ligtas na pagkain ng frozen meat.

"Hindi niyo po siya puwedeng itanggal sa freezer tapos nakatiwangwang siya na kapares ng mga freshly-slaughtered meat natin. Hindi po ganoon tapos malulusaw yung yelo niya, ibabalik niyo sa freezer. May guidelines po siya na pinagbabatayan," ani NMIS Executive Director Dr. Reildrin Morales.

Sa ngayon, bukod sa pagpapababa ng taripa, inirekomenda na rin ng DA kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng price ceiling sa karneng baboy at manok.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News