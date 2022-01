Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Muling tatapyasan ng gobyerno ang bayad sa antigen at RT-PCR tests.

Ayon sa Department of Trade and Industry (DTI), pinaplantsa na lang ang patakaran para sa mas mababang presyo ng antigen at PCR tests.

"Ang current is P900 'yung antigen price cap, ibababa ng technical working group siguro by P200 or P300 less. 'Yung RT PCR we are also working on it pero marami pang considerations for the final computation kaya hindi pa natin tapos," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Samantala, wala pa ring inilalabas ang DTI na suggested retail price ng mga COVID self-test kits dahil 2 pa lang ang aprubadong brands.

Available na sa ilang botika ang COVID-19 self test kits pero hindi gaya sa ibang bansa na over the counter, kailangan pa ng doctor's prescription sa ngayon.

Pero target kalaunan na puwede nang makabili nito kahit walang reseta.

"'Yan talaga ang gagawin natin, 'yung over the counter, we are waiting for the DOH to finish the guidelines for the home test kits kasi kailangan nila ng tutorial video, guidelines para susundin nating ordinaryong tao na hindi naman medical professional kung papaano natin gagamitin ang mga test kits na yan," ani Castelo.

Sa ngayon, sa piling sangay pa lang ng malalaking pharmacy available ang self-test kits.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News