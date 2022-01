Watch more on iWantTFC

Inirekomenda sa Senado ang pag-angkat ng Pilipinas ng harina sa ibang bansa bilang emergency measure para mapababa ang presyo ng tinapay.

Ayon kay Sen. Imee Marcos, chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs, maaaring panandaliang solusyon sa pagtaas ng presyo ng tinapay ang pag-import ng harina, na government-to-government ang usapan at pang-emergency use lang.

Ito'y kasunod ng pagtaas ng presyo ng tinapay sa mga panaderia dahil sa pagmahal ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa nito, partikular ang harina.

Nakatakda ring tumaas sa Pebrero 1 ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal.

“Napipilitang magtaas ng presyo ang mga panadero dahil nagmamahal ang materyales at pagpapatakbo ng negosyo habang gipit pa rin ang mga budget ng mga mamimili sa gitna ng pandemya,” ani Marcos.

Iminungkahi rin ni Marcos na magpatupad ang Department of Trade and Industry ng price freeze sa raw materials upang hindi mabigatan ang mga maliliit na panadero sa bansa.

Bukod sa mga sangkap, tumaas din ang presyo ng liquefied petroleum gas (LPG), na ginagamit din sa paggawa ng tinapay.

Tanging ang mga pampaalsa umano ng tinapay at tuyong lebadura ang hindi nagbago ang presyo.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News