Meralco di na palalawigin ang deadline sa pagbabayad ng kuryente

Hindi na umano palalawigin ng Meralco ang deadline para sa pagbabayad ng electricity bill.

Sa Enero 31 ang deadline para sa pagbabayad ng mga Meralco customer na kumokonsumo ng hanggang 200 kilowatt per hour.

Ayon sa Meralco, sila kasi ang nag-aabono ng pambili ng kuryente mula sa mga supplier kapag hindi nakabayad ang mga konsumer.

"Wala na kaming general guidelines regarding the extension, we are taking it on a case-to-case basis," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Nauna nang umapela si Sen. Sherwin Gatchalian sa Meralco na palawigin ang deadline.

Pinayuhan ng Meralco ang mga kostumer nito na kapag nakatanggap ng disconnection notice, agad pumunta sa pinakamalapit na opisina nila para makiusap kung paano babayaran ang mga naipong bayarin.

Sa pagharap sa ahente ng Meralco, may pababayaran agad sa customer para maiwasang maputulan ng kuryente pero hindi buo kundi hahatiin ng ilang buwan, ayon sa kompanya.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News