Presyo ng Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal tataas sa Pebrero 1

Tinapay ang pananghalian ng construction owkrer na si Oscar Bismanos kaya naman kabado siya sa balitang tataas ang presyo ng tinapay simula Pebrero 1.

"Mababa lang po ang sahod ko kaya dapat kung ano presyo ng mga tinapay, dapat ganoon din po. Huwag na nilang itaas," ani Bismanos.

Kinumpirma ng mga panadero ngayong Miyerkoles na aprubado na ng Department of Trade and Industry ang kanilang hirit na dagdag-presyo sa Pinoy tasty at Pinoy Pandesal, na kasali sa basic goods na nirerendahan ng gobyerno.

Mula P21.50, tataas sa P23.50 ang 10-piece pack ng Pinoy pandesal habang aakyat naman ang presyo ng Pinoy tasty sa P38.50 mula P35.

Ang taas-presyo ay pantapal sa dagdag-presyo ng harina na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Hindi pa kasali rito ang pagmahal ng liquefied petroleum gas (LPG), butter, margarine at iba pang sangkap.

Dahil dito, maaari pang masundan ang dagdag-presyo sa Marso.

"Kung manatiling ganito pa rin ang presyo... talagang mapipilitan sa Marso na ituloy 'yong pangalawang antas ng paggalaw ng presyo nito," ani Chito Chavez ng Philippine Federation of Bakers Association.

Kinumpirma rin ng mga malalaking bakery ang napipintong dagdag-presyo sa Pebrero 1.

Pero ayon sa Department of Trade and Industry, si Secretary Ramon Lopez ang mag-aanunsiyo ng price adjustment sa Huwebes.

PRESYO NG LPG

Samantala, unti-unti namang tumataas ang contract price ng LPG sa world market kaya nakikita ng mga taga-industriya na posibleng sumipa ang retail price ng LPG o walang pagbabago ng presyo nito sa Pebrero 1.

"Big possibility that is is a rollover or a slight increase in terms of pricing 'cause these past few days, nakita namin contract price, it's going up," sabi ni Regasco President Arnel Ty.

Kasunod naman ng big-time oil price hike nitong Enero, may kaunting pagtaas sa presyo ng langis sa international market sa unang 2 araw ng trading.

Pero puwede pang lumobo o mabura ang nagbabadyang oil price hike na naman sa susunod na linggo.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News