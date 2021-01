'Suicide yan': Mga magbababoy ikinagalit ang itinutulak na price freeze

MAYNILA – Para sa grupo ng mga magbababoy, lalo lang magkakakrisis kapag ipinatupad ang isinusulong na price freeze ng Department of Agriculture (DA) bunsod ng pagsirit sa presyo ng pork na dahil umano sa African swine fever (ASF).

Paliwanag sa TeleRadyo ni Pork Producers Federation of the Philippines (Pro Pork) vice president for Luzon Nicanor Briones, lalo lang mawawalan ng suplay ng baboy dahil wala na talagang magnenegosyo bunsod ng price freeze.

Aniya, hindi kakayanin ang isinusulong na P270 hanggang P300 na presyo ng pamahalaan kaya malulugi lang ang mga magbababoy.

Wala rin daw ginawang konsultasyon sa presyo.

"Hindi pupuwede 'yan, suicide ang gagawin nilang 'yan pag tinuloy ng ating pamahalaan ang pagkakaron ng price ceiling or freeze ng presyo dahil sigurado lalong mawawalan ng pagkain ang Metro Manila at Luzon. Ang ginagawa kasi nila, gagawa sila ng solusyon, at the expense of the farmers... Lalo lang magkakaroon ng krisis," giit ni Briones.

Ang United Broilers Raisers Association (UBRA), tinawag namang drama lang ng DA ang price freeze.

Sabi sa Teleradyo ni UBRA president Bong Inciong, paraan lang ito ng kagawaran para pagtakpan ang palyado nilang pagpapatakbo sa sektor ng baboy at manok.

Pinag-aaway lang din daw ng DA ang mga mamimili at producers.

"Ang mahirap po kasi, ginagawa parang sine o teleserye na may bida o kontrabida. Lahat naman ng nasa value chain, gusto lang maghanapbuhay, magnegosyo... Sino ba naman ang gustong magtaas ng puhunan na napakababang demand?" ani Inciong.