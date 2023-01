Tiniyak ngayong Miyerkoles ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS), Maynilad at Manila Water na walang mangyayaring water shortage sa darating na tag-init o sa mga susunod na taon.

Kinontra ng MWSS Corporate Office ang naunang pahayag ng kanilang regulatory office na may supply deficit o kakulangan sa supply ng tubig sa mga susunod na taon.

Kahit hindi pa agad umano maitayo ang kontrobersiyal na Kaliwa Dam, sobra sa sapat ang magiging supply ng tubig para sa Metro Manila at karatig-probinsiya hanggang 2027.

"Hindi na mangyayari ang water shortage. Noong 2019 kasi, 'yong mga projects na in-implement, 'yon maga-assure na may additional water source," ani MWSS Corporate Office division manager Patrick Dizon

"Ang worse na mae-experience lang ay mababawasan lang ang pressure ng tubig," dagdag niya.

Ayon sa Maynilad, kampante sila dahil mataas ang water level sa Angat Dam pero kailangang tutukan ang situwasyon sa southern Metro Manila.

"Ang kailangan lang naming gawin is to look for redundancies para kahit may maintenance sa Putatan [treatment plant], 'di maapektuhan 'yong aming customers," ani Maynilad water supply operations head Ronald Padua.

Naghanda na rin ang Manila Water ng mga proyektong magdadagdag ng supply ng tubig kaya malabo umanong magka-water shortage.

"Definitely, hindi tayo magkakaroon ng shortage dahil as in the previous years, lahat ng contigencies, ngayon pa lang nakahanda na," ani Manila Water Spokesperson Jeric Sevilla.

Pero naniniwala ang mga taga-Maynilad at Manila Water na kailangan pa rin ang Kaliwa Dam dahil lumalaki rin ang populasyon at dumadami ang negosyo.

Sa ngayon, umaabot sa 4.9 bilyon litro ang konsumo ng tubig sa buong Metro Manila at karatig-probinsiya.