Nakahanda na ang pondo para sa fuel discount subsidy para sa mga magsasaka ng mais at mangingisda sa harap ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo.

P500 milyon ang nakahandang pondo, ayon sa Department of Agriculture.

Ayon kay Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, may batayang sinusunod ang ahensiya bago umano ito gawin.

"The amount of P500 million appropriated shall be used to provide fuel discount to farmers and fisherfolk when the average Dubai crude oil price based on the means of platts, Singapore reaches or exceeds $80 per barrel. Hanggat hindi po narireach yun ay hindi po natin magagamit pa ito. Sa kasalukuyan ay minomonitor natin.

Sa pinakahuling tala ng DA , umaabot nasa P13.3 bilyon ang halaga ng pinsala ng bagyong Odette sa agrikultura.

Pinakamalaking pinsala ang naitala sa fisheries sector na halos P4 billion pesos. Pumapangalawa sa rice sector na P2.12 billion.

Dahil dito, sinabi ni Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan na gumagawa na sila ng mga plano para maiwasan na ang ganito kalaking pinsala sa agrikultura sa mga susunod na bagyong tatama sa bansa

“Sa mga pananim natin ay tinitingnan natin base sa early forecast sa buong taon kung saan dapat mag early planting para pag may bagyo na, almost harvested na. Yun naman pong early mature, yung mabilis na pagtubo at pagaani, tinatanim natin pag may bagyo naglalagay tayo ng mga flood tolerant.. para pag may bagyo ay yun pong magagamit.”

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News