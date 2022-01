Galit si Maxima Atienza dahil hindi niya matantiya kung kailan siya magkakaroon ulit ng tubig.

Bigla kasi aniyang may mahinang daloy tapos mawawala rin makalipas ang ilang minuto, kaya sobrang pahirap umano sa mga taga-Las Piñas at iba pang lugar sa southern Metro Manila at Cavite ang water interruption ng Maynilad.

"Ang hirap. Alas-12 ng gabi naghihintay kami, nagkakandapuyat kami... ang isa pang problema, nagbabayad kami ng tubig, tumataas pero ang tubig nila malabo," ani Atienza.

Dahil dito, iniimbestigahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Regulatory Office ang mahabang water interruption.

Batay sa concession agreement, hindi dapat lumagpas ng 15 araw ang interruption.

Sa kaso ng Maynilad, Disyembre nagsimula ang interruption at tatagal pa hanggang Pebrero 15 kaya apektado ang higit 230,000 kostumer.

Nagbabala si MWSS chief regulator Patrick Ty na posibleng maharap sa penalty ang Maynilad pagkatapos ng imbestigasyon.

"It can be a warning. Second, it can be disallowances of their expenses, and third, it can be rebates to consumers," ani Ty.

"Last December lang, 2021, we ordered Maynilad to issue rebates to consumers in Las Piñas City because of their failure to provide the quality of service that they are required," dagdag ni Ty.

Ayon naman sa Maynilad, hindi nila kontrolado ang hanging amihan at epekto nito sa paglilinis ng tubig galing sa Laguna Lake papasok ng Putatan treatment plant.

"'Yong lakas po ng hangin na 'yon ang siyang nagbubulabog doon sa silts na naka-deposit doon sa Laguna Lake at ito po ay pumapasok sa aming planta at nakakaapekto doon sa tinatawag na turbidity ng raw water namin," ani Ronald Padua, head ng water supply operations sa Maynilad.

Aalamin din umano sa imbestigasyon ng MWSS kung bakit hindi nakapaghanda ang Maynilad gayong taon-taon naman nangyayari ang amihan.

""Normally they should be able to determine that or factored that in when they built the Putatan treatment plant or they should have made the necessary adjustments already," ani Ty.

Sagot naman ni Padua: "May mga nilagay po kaming bagong proseso sa loob ng planta kaso it happened na may mga pagkakataon lang po na kondisyon noong raw water namin na beyond our control na sobra lang nakakaapekto doon sa aming kapasidad."

Lima hanggang 19 oras ang rotational water interruption sa mga apektadong lugar kaya ayon sa Maynilad, gumagawa na sila ng paraan para magdala ng tubig sa mga bahay.

Sa tantiya ng Maynilad ay dahil pahina na ang amihan, posibleng hindi na abutin ng Pebrero 15 bago maibalik ang normal na produksiyon ng tubig sa Putatan plant.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News