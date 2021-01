Pagpataw ng price ceiling sa baboy, manok tinutulak

Watch more in iWantTFC

Kung ano-ano nang diskarte ang ginagawa ng mga mamimili para mapagkasya ang kanilang budget.

Ito ay sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng karneng baboy dahil sa kakulangan sa supply na bunsod umano ng African swine fever (ASF).

Nais ng Department of Agriculture (DA) na magpataw ng price ceiling sa karneng baboy at manok sa pamamagitan ng isang executive order (EO) mula kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Nasa P270 kada kilo para sa pigi ang iminumungkahing price ceiling habang P300 kada kilo naman sa liempo at P160 para sa whole chicken.

Umaasa si Agriculture Secretary William Dar na mapipirmahan ni Pangulong Duterte ang EO ngayong linggo.

Pero hindi lang umano ASF ang nakikitang dahilan sa kulang na supply.

"Ang nakita po namin noong pagpunta ko doon sa Batangas last Saturday, ang mga traders na ang nagdidikta ng farmgate price, nag-uunahan sila at ito na 'yong sila 'yong nagmamanipula at talagang sobra na 'yong profit nila," ani Dar.

Nagkasundo na ang DA at Department of Trade and Industry na paiigtingin ang pagbabantay sa presyo ng baboy at ibang bilihin sa mga palengke sa Metro Manila.

Kabilang dito ang Balintawak, Commonwealth, Divisoria, Baclaran at Nepa Q-Mart na bagsakan ng mga trader at wholesaler.

"Isa rin pong palalakasin 'yong local price coordinating council sa pamamagitan po nitong mga DA, DTI, pati [local govenrment units]," ani Trade Secretary Ramon Lopez.

Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag), hindi sagot sa problema ng supply ang price cap.

Umabot na sa P134 bilyon ang lugi ng industriya, sabi ni Sinag Chairman Rosendo So.

Kung papatawan pa aniya ng price ceiling ay baka hindi na rin sila makapagbenta.

Ayon pa kay So, mahal na rin ang presyo dahil sa layo ng pinanggagalingan ng baboy at feeds.

Sa halip na price ceiling, ipinanukala ng grupo ang pagpapatupad ng import freeze.

-- Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News