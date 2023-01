Watch more News on iWantTFC

Pinagmulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) ng higit P27 milyon ang Maynilad dahil sa serye ng water service interruption sa southern Metro Manila at ilang lugar sa Cavite.

Ayon sa MWSS Regulatory Office, magkakaroon ng multa dahil nilabag ng water concessionaire ang kontrata na nagsasaad na dapat may supply ng tubig 24/7.

Kinukuwenta pa umano kung ilan ang makakakuha ng rebate o balik-bayad at kung tig-magkano pero target itong maipatupad sa Pebrero.

"For example, if a customer usually pays P200 and the rebate is P300, mayroon siyang magiging negative balance na P100 so something similar to that," paliwanag ni MWSS Regulatory Office Officer-in-Charge Lee Robert Britanico.

Iba-iba naman ang reaksiyon ng mga konsumer sa rebate.

"Ibigay niyo ang dapat na rebate or ibalik ang serbisyo na maganda tulad noon," ani Diosdada Sanje.

"Sayang lang oras na walang tubig... Ano ba 'yong sulit? 'Yong isang buwan na walang bayad, higit P1,000," sabi naman ni Thelma Casiber, na may-ari ng karinderya.

Nagbabala naman ang MWSS sa Maynilad na kapag nangyari ulit ang mahabang water interruption, mahaharap na naman sila sa malaking multa at maaaring hindi payagan ang susunod nilang dagdag-singil sa overall rate sa 2024.

Nakaangkla kasi sa pagpapaganda ng performance ang mga susunod na rate hike ng Manyilad.

"They have service obligations that they have to meet, they have targets to meet they have committed for this year. 'Pag di nila nagawa 'yon, we won't be giving them their additional increase by next year," ani Britanico.

Inalerto na rin ng MWSS ang publiko na malapit nang magkulang ang supply ng tubig kung hindi magkakaroon ng bagong mapagkukuhanan ng supply.

"Kung ang projection lang na pagbabasehan ay population, most likely next year magkakaroon talaga ng problema but kung may mai-deliver na new water source na bagong suplay for Metro Manila, Cavite and Rizal, that will address the issue," ani Britanico.

Habang nakalutang pa ang kontrobersiyal na Kaliwa Dam project, nagtayo ng isa pang bagong planta ang Maynilad sa Muntinlupa para iproseso ang tubig galing Laguna Lake at makadagdag ng 150 milyon litro sa supply sa 2024.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News