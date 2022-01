Araw-araw namimili ng tinapay sa isang panaderya sa Sampaloc, Maynila si Marlon Caluya bago pumasok sa trabaho.

Ngayong Lunes, cream loaf ang binili niya, na mula P62 ay nasa P65 na.

"'Yong P3 [na pagtaas] okay naman kasi 'yong quality okay naman... at siguro may reason 'yong pagtaas nila," ani Caluya.

Mula naman sa 20 pirasong pandesal, 15 na lang ang binili ni Rowella Rabano dahil nagtaas din ito nang P1 kada piraso.

"Sabihin mong P1, malaking bagay na sa panahon ngayon, lalo na pandemic," aniya.

Ayon sa Philippine Federation of Bakers Association (PFBA), tumaas ang presyo ng tinapay sa mga panaderya dahil sa pagmahal ng maraming raw material gaya ng wheat na ginagawang harina, margarina, yeast at powdered milk.

"This is pandemic. We cannot do anything. If there is rising cost of raw materials then we have to explain to the consumers that this is the things that happen. And for us to survive again, we have to do something and remedy the situation of the manufacturers," ani PFBA spokesperson Chito Chavez.

Hindi nire-regulate ng Department of Trade and Industry (DTI) ang presyo ng tinapay maliban na lang sa pangmasang produkto na Pinoy tasty at Pinoy pandesal.

Sa ngayon, P35 ang 450 gramo ng Pinoy tasty habang P21.50 naman ang kada 10 piraso ng Pinoy pandesal.

Pero pinag-aaralan ng DTI ang hiling na dagdgaan ang presyo ng 2 produkto, at gawing P39.50 ang kada loaf ng Pinoy tasty at P25 kada bag ng Pinoy pandesal.

Balak hatiin sa dalawa ang dagdag-singil para hindi mabigla ang mga mamimili.

Ito ang unang pagkakataon na hiniling ang pagtaas ng presyo sa 2 produkto.

Pero dahil hindi pa stable ang presyo ng harina, posibleng hindi pa ito ang huling hiling na dagdag-presyo, ayon sa Philippine Baking Industry Group (PhilBaking).

Tiniyak naman ng DTI na babalansehin nila ang kapakanan ng mga manufacturer at consumer.

"We are aware of the global increase of prices ng wheat na ginagawang flour," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

"'Yong hindi naman lugi ang manufacturer, ang PhilBaking at hindi rin naman masyadong magugulat ang consumers. Titingnan natin kung paano, whether we do it in tranches," dagdag ni Castelo.

Ayon sa PhilBaking, sakaling bumaba naman ang presyo ng raw materials, puwedeng babaan ulit ang presyo ng mga produkto, gaya ng nangyari noong 2016.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News