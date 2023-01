MAYNILA-- Patuloy na nagtatanim ngayon ng sibuyas ang mga magsasaka sa Occidental Mindoro pero may pangamba sila na malugi dahil sa pagdagsa ng mga imported na sibuyas.

Inaasahan nilang makakabawi sila sa pagkakalugi noong nakaraang harvest season na umabot lamang sa Php 8-15 per kilo ang kanilang benta. Nasa P35 kada kilo lang ang pinakamahal nilang benta noon.

Pero dahil sasabay sa aniham nila ang pagdating ng mga imported na sibuyas, posibleng bumagsak na naman ang kanilang farmgate prices.

Tinatayang nasa mahigit P300,000 ang ginagastos ng mga magsasaka sa pagtatanim ng sibuyas kada ektarya.

Kabilang sa gastos ang nagtataasang presyo ng mga abono, pesticides, mga binhi at labor--nasa P350 kada araw ang bayad sa mga nagtatanim ng sibuyas.

Sabi ng mga magsasaka, utang pa ang kanilang puhunan na may 3 porsiyento na interest kaya hindi nila alam kung papaano makakabawi kapag bumagsak na naman ang presyo.

Ayon sa mga magsasaka, dapat magkaroon ng itinakdang farm gate price ang gobyerno na susundin ng mga traders.

“Pangarap namin pinakamababang farm gate dito, mga P60,” sabi ng magsasakang si Reynaldo Yalong ng San Jose, Occidental Mindoro.

Wala umanong magawa ang mga magsasaka kapag ang mga dumarating na traders na ang nagtakda ng presyo.

“Wala pong magawa ang magsasaka kapag sinabi po ng mga traders, ito ang kalakaran. P15 lang ang kalakaran ng sibuyas, wala po kami choice eh kahit gusto naming ibenta ng P18, hindi namin magawa lalo na kung ang sibuyas namin alam naming kakailangan ng anihin. Masisira lang po yun” himutok ng magsasakang si Edel Arellano.

COLD STORAGE

Pero sabi ng mga magsasaka, kung may sapat na cold storage facility lamang sa Occidental Mindoro ay hindi sila mapipilitan na ibenta sa mababang presyo ang kanilang mga sibuyas dahil kahit magtagal ito ng ilang buwan ay hindi mabubulok.

Ang problema, iisa lamang ang cold storage facility na malaki sa buong probinsya. Pribado din ito at hindi lahat ay nagkakaroon ng slot, bukod pa sa hindi kaya ng mga magsasaka na magbayad.

“P12.50 lang nakuha naming sibuyas noong nakaraan, wala nga ho kami slot sa darating na anihan para mag-storage. Kulang na kulang po talaga, kapag wala po mapipilitan po magbenta sa kung ano ang lumalakakd na presyo,“ daing ng magsasakang si Edwin Paraiso.

Ayon kay WBI Onion cold storage Marketing Head Greg Eugenio , marami na ang nagpareserba para sa darating na anihan at limitado lamang ang bilang ng red onion bags na pwdeng ipalagay sa storage kada magsasaka.

“Nasa P265 lang po per bag plus syempre hindi po kasama ang pablower, saka yung mga trabahador na nagbubuhat buhat doon so may bayad po tayo per bag, all in all siguro nasa P272 per bag," sabi ni Eugenio nang tanungin tungkol sa halaga ng kanilang serbisyo.

Ngayong darating na anihan, magagamit na rin ang ipinatayong cold storage ng Department of Agricultute sa bayan ng Mamburao at San Jose na may tig-10,000 red bags lamang na capacity pero tanging mga miyembro lamang ng cooperative ang makakagamit.

PRICE STABILIZATION

Ang masaklap para sa mga magsasaka, bagsak presyo na bibilhin sa kanila ng mga trader ang kanilang sibuyas pero ibebenta ito ng napakamahal.

Pero sabi ng mga local trader ng sibuyas sa Occidental Mindoro, sumusunod lang din sila sa presyo ng ibang lugar.

"Ito pong price dito sa Mindoro ay nakadepende rin po sa Luzon, sa Visayas. Bale kung ano po presyo nila sumasabay na lang po kami sa Mindoro," sabi ng trader na si Diosa Domingo.

“Masyadong naabuso si farmer kasi ang baba ng bili pero si trader naibenta ng mas mahal so yung kino-call natin ang attention yung mga agencys na dapat nagpoprotect sa consumers ay dapat gumagalaw, “ sabi ni Occidental Mindoro provincial agriculturist Officer-in-Charge Engr. Alrizza Zubiri.

Kaya isinusulong ng pamahalaan ng Occidental Mindoro na magkaroon ng support price ang Department of Agriculture sa mga magsasaka ng sibuyas, gaya ng sa palay na binibili ng NFA sa halagang P19 kada kilo kapag mas mababa ang bili ng mga trader.

“Kung may ganoong presyo na nag-i-stabilize kung bumaba ang bili ng mga traders, may government na pwedeng bumili, parang ganoon para ma-sure lang natin na hindi pwedeng baratin yung mga sibuyas," sabi ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano.

Halimbawa P50 ang presyo, stabilize ng P50 siya. Kapag bumaba ang presyo ng mga traders, may government na pwede bumili ng P50. Kung tumaas man ang presyo ng mga traders eh di nasa farmers na kung ano ang choice nila,” dagdag pa ng opisyal.

“Doon sa P50 na support price na sa tingin natin baka kayanin ng government ay nakikita natin ay mayroon na naman kita ang farmer,” ani Zubiri.

Hiling din ng mga magsisibuyas na magkaroon ng subsidiy sa mga buto o seedlings, fertilizer at iba pang gastusin sa pagtatanim.

Sa bayan ng San Jose na may pinakamalaking taniman ng sibuyas , sinabi ni Mayor Rey Ladaga na tuloy-tuloy ang kanilang pag-tulong sa mga magsasaka.

“Nagbibigay kami ng libreng fertilizer, yun ginagawa namin sa (local government unit) para mabawasan ang kanilang production cost nila. Noong nakaraang panahon, 50-50 scheme yan LGU ,farmers” sabi ni Ladaga.

Sa ngayon sa monitoring ng ABS-CBN News sa public market ng San Jose, nasa P300 pa rin ang kada kilo ng sibuyas.

Noong nakaraang harvest season, ayon sa provincial agriculture office, umabot ng 90,602 metric tons ang naani. Nasa 1,076.97 metriko tonelada lamang ang consumption requirement ng Occidental Midoro, kaya nagkaroon sila ng surplus na 89,525.65 metric tons na kanilang isinuplay naman sa pangangailangan ng buong Pilipinas.

Nasa higit 6,000 ektarya ang lawak ng nataniman ng sibuyas noong nakaraang taon sa Occidental Mindoro at ngayong taon ay kaya umano nilang palawakin pa ito sa higit 7,000 ektarya.

Kkaya para sa Provincial Agriculture Office , kayang -kayang suplayan ng Occidental Mindoro ang pangangailangan sa sibuyas ng Pilipinas nang hindi na kailangan ng mag-import pa.