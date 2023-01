Unti-unti nang nagbabalik-sigla ang bentahan ng sibuyas sa mga pamilihan ngayong dahan-dahan nang bumababa ang presyo nito.

Sa Mega Q Mart sa Quezon City, bumalik sa pamimili ng sibuyas ngayong Linggo si Jerry Isidera, na nakakuha ng 4 piraso sa halagang P30. Ang isang piraso umano noo'y nasa P20.

"Na-miss din kasi kailangan sa pagluluto ng mga ulam ‘yan. Kung walang sibuyas, hindi magkakaroon ng lasa," ani Isidera.

Nasa P280 na ang presyo ng kada kilo ng sibuyas sa Mega Q Mart.

Dahil bumabalik na ang demand ng mamimili, dinagdagan na rin ng mga nagtitinda ang supply ng sibuyas na kinukuha nila.

"Dati 20 kilos kasi ang hirap bumenta. Ngayon kahit 30 kilos, nauubos na," anang tindera na si Anday Santos.

Base sa price monitoring ng Department of Agriculture (DA), nasa P110 hanggang P120 kada kilo ngayon ang farm gate price ng sibuyas.

Hindi naman lalampas sa P300 ang kilo nito sa merkado, kompara noon na umaabot pa hanggang P600.

"Bumababa po dahil nga, siyempre, gumaganda na rin po ‘yong ani at tinitingnan pa natin kung ano pang mga ibang dahilan sa pagbaba sa farmgate price," ani Agriculture Spokesperson Kristine Evangelista.

"From the farmgate price, we will be computing kung ano po ang nararapat na retail price," dagdag niya.

Kung magpapatuloy, maaari umanong hindi na tataas sa P250 ang kada kilo ng sibuyas pagsapit ng Pebrero.

Pero kung unti-unti namang bumaba ang presyo ng sibuyas, nagmahalan naman ang ibang produkto.

Tumaas nang higit P2 ang kada piraso ng itlog sa Mega Q Mart.

"Hindi kami puwede basta-basta mag-angat ng presyo. Kailangan ganon pa rin... Dati tumutubo pa ng P20 kada tray, naging P15, P18," sabi ni Kaye Regpala, isang tindera ng itlog.

Ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), tumaas ang production cost ng itlog at apektado ang supply sa Metro Manila dahil sa pagtama ng bird flu sa ilang bahagi ng Luzon.

Nasa higit P20 naman ang pagtaas ng presyo ng 25 kilo ng sako ng bigas sa Mega Q Mart at Kamuning Market.

Ayon sa DA, pinalalakas nito ang pagtugon sa situwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa stakeholders at pagkakaroon ng Kadiwa markets kung saan makakabili ng mga mas murang produktong agrikultural.

