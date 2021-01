Pagluwag sa age limit sa MGCQ areas makatutulong sa pagsigla ng ekonomiya: DTI

Mga bata sa Baseco Compound sa Maynila. Nobyembre 11, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas sisigla ang ekonomiya ng bansa kung luluwagan ang age restriction sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine.

“Base doon sa mga survey din na ginawa namin, 'yung mga benta sa negosyo pwedeng mag-doble o triple pagka talagang makalabas na ibang segment ng market,” ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez.

Pinayagan na ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 response ang mga batang 10 hanggang 14-taong gulang na makalabas ng kanilang mga bahay sa mga MGCQ areas.

Tanging ang mga mas bata sa 10 taon at matatandang higit 65 anyos naman ang kailangang manatili pa rin sa loob ng bahay.

“Assessment po kasi karamihan ng nasa retailing, nasa commercial areas, kasama na mga malls, kapag lumabas ang magulang kasama ang mga bata mas malaki ang consumption nila. Either kumakain pa 'yan sabay-sabay o kaya may binibili, mas maganda, masigla ang pagbabalik natin sa restimulating the economy,” sabi ni Lopez.

Bandang gitna ng nakaraang taon nang sinimulan ng gobyerno na buksan ang ekonomiya ng bansa matapos ang matagalang lockdown para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus.

“Kahit nung last year na nagre-reopen tayo nung ekonomiya mula July-August, gumaganda bumabalik ang employment subalit malayo pa tayo doon sa dating lagay na pre-COVID levels,” sabi niya.

Dati aniya ay nasa 5 porsiyento lamang ang unemployment rate sa bansa pero pumalo ito sa 17.7 percent noong Abril ng nakaraang tao.

“Pero bumaba na ngayon sa 10, sa 8.7 'yung huli— malayo pa rin tayo sa 5 percent. Ilang milyon pa rin 'yang hindi nakabalik kaya kailangang pasiglahin pa pati ang GDP,” sabi ni Lopez.

Para sa kaniya, hindi pa rin buo ang istorya sakaling payagan ang mga negosyong mag-operate pero walang bumibili dahil may limitasyon sa edad.



“'Pag tataas ang revenue mga doble, triple, siyempre makakatulong 'yan sa pag-survive ng mga negosyo,” sabi niya.

Pero kahit nagluluwag, paalala niya kailangan pa rin ang istriktong pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face mask, face shield at physical distancing.

