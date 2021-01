'Di makakasapat': Dagdag sahod para sa minimum wage earners giit ng KMU

MAYNILA - Muling ipinanawagan ng grupong Kilusang Mayo Uno na aksiyonan na ang hiling nilang itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila.

“Hindi na talaga kakayanin ng P537 minimum wage sa Metro Manila para buhayin ang isang pamilya na may limang miyembro lalo na po 'yung sinasabi ng gobyerno na habang wala pa tayong vaccine at nasa process pa ito ang kailangan daw gawin ay palakasin 'yung aming immune system,” ayon kay Jerome Adonis, secretary general ng KMU.

Sa panayam sa TeleRado Biyernes ng umaga, sinabi ni Adonis na nakabatay ang pagpapalakas ng kanilang immune system- na mahalaga sa harap ng patuloy na COVID-19 pandemic- sa kakayaning mabili na pagkain ng kanilang sahod.

“Kulang na kulang, ‘di makakasapat, makaka-sustain para lumakas 'yung resistensiya nung mga manggagawa na nagko-kontribute sa ating ekonomiya,” sabi niya.

Ayon kay Adonis, sana'y dinggin na agad ng regional wage board ang hiling na maitaas ang minimum wage sa Metro Manila at ibang rehiyon lalo na’t may pandemya.

“Hindi naman kami nanghihingi ng sahod para malugi 'yung kumpanya. 'Yung NCR Regional Tripartite [Wages and Productivity Board] ay magpatawag na ng hearing. Nandoon naman 'yung proposal namin, natengga pa ito nong Nobyembre 25, 2019,” sabi niya

Kailangan umanong pumasok na dito ang national government para tulungan ang mga manggagawa.

“Hindi naman po kami magmamatigas doon sa punto na ia-assert namin ang maximum na kahilingan basta ma-justify nila 'yung kanilang negosyo kaya very concerned din kami doon sa maliit pero doon po sa malalaki wala silang rason kahit may pandemya para hindi maibigay 'yung makatwiran at makatarungang kahilingan ng mga manggagawa sa panahon ng pandemya,” giit niya.

Paliwanag naman ni Maria Criselda Sy, Executive Director ng National Wages and Productivity Board, hindi agad naaksiyunan ang petisyon dahil inabutan na ito ng pandemya.

“Dahil nga nagkaroon ng pademya, nagkaroon ng resolution 'yung NCR na sinu-suspend muna 'yung wage proceedings dahil sa pandemic. 'Yung procedure natin for minimum wage determination naka-default siya sa face-to-face procedure, hindi na 'yun nagawa because of the pandemic,” sabi ni Sy sa parehong panayam.

Pero nakapaglabas na umano ng omnibus rule ang komisyon na magiging epektibo sa Enero 27 kung saan nakasaad doon na puwede na muling magkaroon ng consultations at hearings ang mga regional board gamit ang multiple digital platforms.

“Ang atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaral lalo na po sa condition ng ating socio-economic environment para matingnan nila kung anong nararapat na suhestiyon nila kung papaano makakatulong na maibsan 'yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan ngayon lalong-lalo na po sa isyu ng wages and productivity,” sabi ni Sy.

