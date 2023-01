Watch more News on iWantTFC

MANILA — Paunti-unti muna kumuha ng supply ng sibuyas ang ilang nagtitinda sa Quezon City para maiwasan ang pagkalugi dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng sibuyas.

Muling bumaba sa ikatlong sunod na araw ang presyo ng sibuyas sa Kamuning Public Market nitong Sabado.

Nasa P250-260 na lang ang kada kilo ng pulang sibuyas mula sa P300 noong Biyernes.

Noong Huwebes naman, nasa P350 per kilo pa ang presyo.

Sabi ng mga nagtitinda, posibleng bunsod ito ng mas dumaraming suplay ng sibuyas sa merkado bunga ng pag-aani sa probinsya at inaasahang pag-angkat mula sa ibang bansa.

Ikinatutuwa man ito ng mga naggugulay gaya ni Joy Puracan dahil mas mabenta na ang sibuyas, nag-iingat din sila.

Kaya kung dati ay tig-bebente kilo mamili, tiglilimang kilo lang sila mamili ng sibuyas araw-araw para walang natitirang stock.

“Baka mamaya kasi biglang magbaba ulit siya. Paano ‘pag halimbawa kumuha kami ng mas mataas tapos biglang bumaba? Mahirap ibenta. Para madaling maubos, para kinabukasan, bago ulit,” sabi niya.

Tinataya ni House ways and means committee chair Rep. Joey Salceda na babagsak sa P50 kada kilo ang presyo ng sibuyas sa nalalapit na panahon.

Sabik ang mga nagtitinda rito pero ayaw din ng ilan na sobrang umasa.

“Masyado kaming nae-excite sa ganoon… Sasabihin nila, tapos aasa kami. Tapos how many months or years na, wala pa ring pagbabago. Useless din po. Kaya gawin muna bago nila sabihin,” sabi ng vendor na si Maria.

Mahal pa rin para sa maraming mamimili ang kasalukuyang presyo, kaya patingi-tingi lang ang pagbili ng ilan.

Bumili ng 2 puting imported na sibuyas sa halagang P130 si Kyra Belmonte para ipansahog sa sisig.

“No choice po kami… Pwede sanang wala pero mas masarap ‘yong meron,” sabi niya.

Namimili naman si Corazon Evangelista ng mas mura at mas maliit na sibuyas Tagalog na nasa P25 kada tali mula sa dating P50 kada tali.

“Kahit mahal naman ay nabili, dahil hindi mawala ang sibuyas,” sabi niya.

DA, FARMERS GROUP: PRESYO NG SIBUYAS PATULOY NA BABABA

Sa ngayon, nakikita ng Department of Agriculture (DA) na bababa hanggang P200 kada kilo ang bentahan ng sibuyas sa paparating na linggo.

Bunsod ito ng pagpasok ng harvest season na humantong sa pagbagsak ng farmgate price ng sibuyas.

“So while we are continuously monitoring the farmgate price, titingnan din po natin ang paggalaw ng presyo. Ngayon po, base sa ating monitoring sa ating mga palengke, mayroon na pong P300, P320, P380,” ani DA spokesperson assistant secretary Kristine Evangelista.

“So nakikita natin nagre-react na ang retail doon sa pagbaba ng farmgate.”

Mahalaga aniya na mabalanse ang pagbigay ng patas na presyo sa mga magsasaka at pagkumbinse sa mga trader na panatilihing mababa ang presyo.

“We have to work with the farmers themselves. Kasi kung binili sa kanila ng P120 this will be our basis when we compute kung magkano ang retail price,” dagdag ni Evangelista.

“Validation din po ng region is very important para makita natin kung gaano ba na sakahan ang P120 na lang ang presyo.”

Ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sa Abril 2023 pa inaasahang mararanasan ng mga mamimili ang P50 kada kilo na presyo ng sibuyas dahil sa rurok ng anihan.

“Peak of harvest kasi between March 15 pababa up to April. So ‘yong hindi makapasok ng cold storage talaga, ganoon talaga,” sinabi ni SINAG president Rosendo So sa panayam sa telepono.

Inaasahang makakaani ng 36,000 hanggang 38,000 metric tons ng sibuyas sa Marso.

Pero dahil may tinatayang ani na ng hanggang 20,000 tonelada sa Pebrero, posibleng bumaba na hanggang sa P110-P120 kada kilo ang sibuyas sa merkado, dagdag ni So.

“So far ‘yong harvest by February hanggang [10,000] tons OK naman ‘yong mga magsasaka, ‘di naman lugi ‘yong presyo at that level.”