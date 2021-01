National Privacy Commission nabahala sa bagong privacy policy ng WhatsApp

MAYNILA — Nagpahayag ng pagkabahala ang National Privacy Commission (NPC) nitong Huwebes sa pagpapalit ng privacy policy ng messaging app na WhatsApp kung saan papayagan anila ang pagse-share ng data sa ibang third-party companies at parent company nito na Facebook.

Sa isang pahayag, sinabi ng NPC na malawak ang lenggwahe na ginamit ng WhatsApp sa bago nitong privacy terms.

Dahilan anila ito para magdulot ng kalituhan at pangamba, katulad ng mga katanungan sa lawak ng data na puwedeng makuha ng Facebook at ibang kumpanya o kung mandatory ba ang pagsang-ayon ng user sa bagong polisiya.

“The move, according to WhatsApp's new privacy terms, is exclusively intended to expand the application as a growing platform for business transactions and customer service with the extension of marketing features,” paliwanag ng komisyon.

Pero sabi ng NPC, marami pa ring magiging saklaw ang bagong polisiya sa privacy ng isang user.

“Critical privacy questions, such as the scope of data that Facebook and its family companies, will be able to harvest from WhatsApp and whether agreeing to the new policy is mandatory remain unanswered,” sabi ng NPC.



Meron pa rin naman daw end-to-end encryption sa mga personal messages at walang ibang makakapag-access nito.

“Privacy does not only concern the messages we send and receive nor the calls we make and take, but should apply to the extent of surveillance to which all activities done on the platform are subjected,” dagdag nito.



Ilan sa mga inilatag na pangamba ng Data Security and Technology Standards Division ng komisyon ay ang mga sumusunod:

pagkakaroon ng WhatsApp ng authority na burahin ang account nang walang notice o dahilan

paggamit ng personal data para sa advertising

pagpapanatili ng logs ng user nang hindi binabanggit kung gaano katagal

pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng third parties

Hindi rin daw pinahihintulutan ang mga eksperto na makita ang source code ng WhatsApp para i-validate ang security at privacy ng app.

Hindi rin umano tiwala ang NPC sa Facebook na wala namang magandang record sa personal data protection at management.

Patuloy anilang imomonitor ng ahensya ang developments at makikipag-coordinate sa WhatsApp para malaman ang iba pang impormasyon sa kanilang policy update.

“We take this as an opportunity to work with digital movers like WhatsApp to ensure that transparent and easily understandable consent processes, especially in a fast-thriving digital environment, are consistently observed,” sabi ng NPC.

Nauna nang umapela ang gobyerno ng India sa WhatsApp na i-withdraw ang privacy update nito sa kanilang bansa.

Nanindigan naman ang WhatsApp sa kanilang polisiya at sinabing maraming misinformation na kumakalat sa kanilang policy update. — Michael Delizo, ABS-CBN News