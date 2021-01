Ilang Meralco customer pinayagang utay-utayin ang bayad sa naipong bills

Watch more in iWantTFC

Problemado si Alvin Ambulo dahil lagpas P20,000 ang kabuuang utang niya sa Meralco pero nasa P4,000 lang ang kaya niyang bayaran.

"Hindi po talaga kaya kasi 'di naman po maganda ang mga trabaho namin, at the same time po kakabalik lang namin kasi noong lockdown wala kaming trabaho," ani Ambulo, na nakatanggap ng disconnection notice.

Sa isang Meralco branch sa Quezon City, daan-daang customer na nakakuha na ng disconnection notice ang araw-araw nakikiusap at nakikipag-areglo para hindi naman kailangang bayaran nang buo ang naipong bills.

"It's different for every customer and we are very cognizant. Naiintindihan po namin kung ano ang capacity ng ating customers," ani Maita David, head ng Meralco central business area.

Puwede rin umanong tumawag sa call center ang may disconnection notice para humingi ng konsiderasyon.

Pero aminado ang Meralco na may mga kostumer nang naputulan nitong mga nakaraang araw dahil hindi nakabayad.

"We are thankful that we have somehow kept the disconnection to the barest minimum," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

"As long as the intention is to settle their accounts then nandito kami para tumulong," dagdag niya.

Ipinayo rin ng Meralco sa mga kostumer na huwag hayaang mauwi sa putulan dahil mas malaki ang kailangang bayaran kapag naipatupad ang disconnection.

Depende sa sitwasyon ng kostumer, binibigyan ng konsiderasyon ng Meralco na bayaran lang ang parte ng unpaid bills at unti-unti o installment ang matitira.

Pero nilinaw ng Meralco na may hanggang katapusan pa ng Enero ang mga kumokonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours para ayusin ang mga natenggang bayarin.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News