DTI bumuo ng sub-task group vs mga nagmamanipula umano sa presyo ng mga bilihin

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Bumuo na ng sub-task group ang Department of Trade and Industry para habulin ang mga hoarder na nagsasamantala umano sa presyo ng basic commodities.

Maaalalang mayroong taas-presyo sa mga karne gaya ng baboy dahil sa epekto ng African Swine Fever, maging sa presyo ng mga gulay.

Bagay ito na itinuturo ng mga awtoridad sa mga anila'y negosyante na nananamantala sa presyo ng mga bilihin sa harap ng pandemya.

Watch more in iWantTFC

Kinabibilangan ang sub-group ng Department of the Interior and Local Government, National Security Agency, Philippine National Police, at National Bureau of Investigation na magi-inspeksyon sa mga bodega at magsasagawa ng audit sa mga resibo ng mga negosyante.

"Ang ating team po ay may mga binibisita na mga bodega o warehouses para tuluyang ma-push through, ma-follow through ang mga stocks that they have," ani Lopez.

"Para 'yun lang o, para ma-follow through kung sino talaga 'yung mga may unusual build-up ng inventory or kung may artificial shortage sa isang lugar ay bakit nagkakaroon ng shortage, nasaan 'yung stocks," ani Lopez.

Sinisilip din umano ng DTI kung paano nagsasagawa ng buy and sell ang mga negosyante.

"At of course ngayon, on going 'yung review natin dito sa mga buying and selling nila. 'Yung review ng kanilang resibo, 'yung mga pagpatong nila sa pagbenta nila ng mga produkto, on-going po ang ating investigation, at makakarinig po kayo ng resulta in the near future," ani Lopez.

Aabot naman sa 1,070 negosyante ang pinagpapaliwanag ng DTI sa paglabag umano sa suggested retail price (SRP).

Ayon kay Lopez, pinadalhan ng letter of inquiry ang mga negosyante para magpaliwanag sa presyo ng mga ibinebentang produkto.

Aabot naman sa 31 show cause order ang naisyu ng kagawaran sa mga nakitaan ng malaking paglabag, habang umabot sa 274 ang napatunayang hindi sumusunod sa tamang presyo.

Sa nasabing bilang, aabot sa 16 ang kinasuhan.

Pero sabi ni Lopez, kapag binago na ng mga negosyante ang mga hindi tamang presyo ay hindi na nila itutuloy ang paghahain ng kaso.

May katapat ding kulong at multa sa mga mapapatunayang lumabag sa itinakdang price ceiling sa mga pangunahing bilihin.