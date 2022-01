MAYNILA — Nahawahan ng COVID-19 ang buong pamilkya ni Abigail Ho-Torres pero lumiban lang siya sa trabaho nang lagnatin ang anak.

Kung tutuusin, may paid leaves naman si Torres pero kaya naman umano niyang mag-work-from-home kahit may kaunti pang sintomas.

"Aside from kakainin na ang buong sick leave ko, January pa lang, paano kung magkasakit pa ako nang mas matindi?" katuwiran ni Torres.

"'Yong maiiwang trabaho, wala namang gagawa noon na ibang tao 'di ba? So pagbalik ko, ang tambak ng trabaho, sa akin din naman 'yon babagsak," dagdag niya.

Wala namang paid leaves ang delivery rider na si Charles Christian Macasinag kaya todo-ingat siyang hindi mahawahan sa pagde-deliver ng order sa mga bahay.

"Mas prefer natin na magbayad sila (mga nagpapa-deliver) ng Gcash kesa cash na pera... 'pag cash, nahawakan nila 'yan, may virus sila, baka mahawa pa tayo," paliwanag niya.

Inaprubahan kamakailan ng Employees' Compensation Commission (ECC) kamakailan na itaas sa P600 kada araw ang sickness benefit at P30,000 ang cash assistance para sa mga manggagawang magkakasakit, gaya ng COVID-19.

Sa kasalukuyan, P480 ang sickness benefit at P10,000 ang cash assistance ng ECC, na puwedeng apply-an ng mga manggagawang miyembro ng Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS).

"Na-submit na namin sa Malacañang. Hinihintay na lang po namin na mag-increase siya," sabi ni ECC Executive Director Stella Banawis.

"Ang maganda po doon, hindi na sa ECC ang processing noon. Pagka na-approve na siya sa systems, 'yong iyong sickness benefit o medical reimbursement o death pension ay i-top up na kaagad na makukuha sa SSS or GSIS, 'di mo na kailangan i-apply sa ECC."

Bagama't hiwalay ang benepisyo sa ECC, sa SSS at GSIS pa rin ina-apply at pinoproseso ito.

Pero sa dami ng aplikasyon bago matapos ang 2021 at maraming empleyado ng komisyon ang tinamaan ng COVID, tigil muna ang processing ng pagi-issue ng tseke sa mg aprubadong aplikasyon.

"Nag-suspend kami ng January 3 and very soon io-open namin ulit... siguro mga February na magsa-start," ani Banawis.

"Umpisahan nila muna ang pagsbubmit sa SSS o GSIS kasi ang approval ng agencies na ito ang pinakaimportanteng dokumento para namin maiprocess," dagdag niya.

Wala raw dapat ipangamba ang mga manggagawa dahil suspendido naman ang "prescriptive period" ng filing. Ibig sabihin, sa ngayon ay hindi pa nagsisimula ang bilang na 3 taon para mai-file ang mga benepisyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News