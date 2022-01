DOLE itinangging sinisingil ng 'medical bond' ang di bakunadong job applicants

MAYNILA - Nilinaw ng gobyerno na hindi sila naniningil ng medical bond sa mga unvaccinated na job applicant.

Ito ay matapos may umikot na umano'y guidelines na galing daw sa Inter-Agency Task Force at sa Department of Labor and Employment na tila pirmado pa ng ilang government official.

Sabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mali ang pirma at walang tinatawag na medical bond kaya ilegal ang paniningil nito.

"Wala. When you apply for a job you’re not supposed to pay for any bond, employment process, walang ganu'n… Ang mga signatories ng IATF ay either the chairman or co-chairman so out na ako diyan," ani Bello.

Gayunman, nilinaw ni Bello na karapatan ng employer na mamili ng mga aplikanteng fully-vaccinated.

Pero ang mga kasalukuyang empleyado, hindi puwedeng pilitin na magpabakuna o tanggalin sa trabaho dahil wala ring batas na nagmamandato sa pagbabakuna.

Sa halip, puwedeng hingan ng negatibong RT-PCR test result ang unvaccinated workers para makabalik sa on-site na trabaho, ayon sa umiiral na IATF guidelines.

Kinontra naman ng health expert na si Dr. Tony Leachon ang pahayag ni Bello na exempted ang unvaccinated workers sa "no vax, no ride" policy.

Iginiit ni Leachon na mababalewala ang polisiya dahil karamihan naman ng lumalabas sa bahay ay manggagawa.

Pero ayon kay Bello, hindi siya nagtakda ng polisiya.

"They are exempted because they are rendering essential services. If you make it very difficult for them to report for work you are actually paralyzing business," ani Bello.

Tingin din ng employers' group na mahirap ipatupad ang polisiya dahil kahit may exemption, apektado pa rin ang ilang manggagawa.

"Exempted ang workers but how do you exempt them? Papasakayin mo sila just because they say they’re a worker, hihingan sila ng medical certificate, hihingan ng ano? Kaya bang ibigay lahat ng workers eh di hindi aabalahin pa sila kumuha, gagastusin pa sila," ani Sergio Ortiz Luis, pinuno ng Employers Confederation of the Philippines.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News

