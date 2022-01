MAYNILA - Kung sakaling mahalal bilang susunod na pangulo, nais ni dating Sen. Bongbong Marcos na ibsan ang pagbabayad ng buwis ng mga negosyong lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Sa kauna-unahang Metro Manila virtual caravan ng BBM-Sara Uniteam, sinabi ni Marcos na dapat bigyan ng “tax breaks” ng gobyerno ang mga negosyo.

“Kapag tayo ay nakapasok, at makapunta, sasabihin natin na medyo pagaanin natin ang bigat ng binabayad na buwis nila. Mayroon silang tax holiday, bigyan natin ng tax holiday. Sabihin mong 3-6 na buwan na huwag muna tayo magkolekta ng buwis,” sabi ni Marcos.

Makatutulong din aniya ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa private sector para sa ibang paraan ng financing o pagpapautang din sa mga negosyo.

Naniniwala si Marcos na kung may tulungan sa iba’t ibang sektor, mas madaling makababangon ang bansa sa epekto ng COVID-19 pandemic.

“Kung mayroon tayong ayuda para sa mga pamilya, dapat mayroon din tayong ayuda para sa mga maliit na negosyo. At paano natin gagawin iyon? Hindi siguro kaya ng gobyerno lang iyan," paliwanag niya.

"Kailangan isama natin ang private sector dahil kahit naman iyong malalaking korporasyon, kailangan nila na matibay at masigla ang mga MSMES para lumaki ang kanilang negosyo. Kaya magpatulong tayo sa kanila... Iyong small scale na ating negosyo pinaguusapan, bigyan natin ng pagkakataon para umahon. Iyong mga pautang, iyong mga microfinancing na ating tinatawag,” aniya.

Si vice presidential candidate at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, pabor din sa pagbibigay ng tax breaks sa mga negosyo.

Sinabi niyang mahalagang maturuan ang mga ito na makasabay sa hamon ng pandemya.

“Importante po na para sa kanila, ang business continuity planning po. Ito po ang naghahanda sa mga negosyo na paano mag-survive through a crisis. And sana maging libre ang trainings at materials para maturuan ang MSMES ng business continuity planning,” sabi ni Duterte-Carpio.

Samantala, bukod kina Marcos at Duterte-Carpio, ipinakilala sa naturang virtual caravan ang senatorial lineup nila.

Sila ay sina Sen. Sherwin Gatchalian, dating Presidential Spokesperson Harry Roque, dating DPWH Secretary Mark Villar, dating Defense Secretary Gibo Teodoro, dating Sens. Jinggoy Estrada at Loren Legarda, at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista.