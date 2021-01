Usapin ng pagsusog sa oil deregulation law muling umingay

Watch more in iWantTFC

Matumal na nga ang pasahero, lalo pang pinalala ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Ito ang sentimyento ng mga UV Express driver gaya ni Rosalino Sison.

"Kumbaga kita mo na mauwi mo ng bahay, babawasan pa ulit unti-unti... baka buwan-buwan wala kaming kikitain, sa gasolina na lang mapunta," ani Sison.

Sa Kamara, umusad na ang ilang panukala para emyendahan ang Oil Deregulation Law para matiyak na tama ang presyo ng petrolyo.

Ayon kay Marikina Rep. Stella Quimbo, unang dapat tanggalin ang formula ng presyuhan na nagreresulta lang sa pare-parehong galaw ng mga oil company.

"Puwedeng lumang stock pa rin naman ang binibenta nila so there's no reason na patataasin mo ang presyo just because umakyat ang world prices today," ani Quimbo.

Dapat umanong isali ang Philippine Competition Commission para matiyak na walang sabwatan ang mga oil firm.

Suportado naman ng Department of Energy (DOE) ang panukalang pagsusog sa batas.

"We are supportive of the amendment para po maging express 'yong authority ng Department of Energy na tingnan ang buong value chain, 'yong lahat ng impormasyon regarding price, components ng price, price increase," ani Energy Assistant Secretary Bodie Pulido.

Para naman sa oil companies, kompetisyon ang nagdidikta kaya naghahabulan sila ng presyo.

"You match it wherein you are more or less the same. Now if I, let's say, go lower, you could rest assured that the other companies will also match it," ani Independent Philippine Petroleum Companies Association Chairman Chito Villavicencio.

Dati nang tinangka ng DOE na himayin ang presyuhan ng petrolyo pero kinuwestiyon ito ng mga oil companies kaya ipinatigil ng korte.

Nitong Martes, muling nagpatupad ng taas-presyo ang mga kompanya ng langis: P1.05 sa kada litro ng diesel, P1 sa kada litro ng gasolina, at P0.95 sa kada litro ng kerosene.

Mula Enero 1 hanggang 19, P2.30 na ang iminahal ng kada litro ng gasolina, P1.65 na sa diesel, at P1.60 sa kerosene.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News