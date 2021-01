Mga negosyanteng lumabag umano sa itinakdang SRP, pinapapaliwanag ng DTI

Ilang mamimili sa wet section ng Paco Market sa Maynila. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mahigit 1,000 na negosyante na ang pinadalhan ng sulat ng Department of Trade of Industry (DTI) dahil sa umano’y paglabag sa itinakdang suggested retail price (SRP) sa mga produkto.

Ayon kay Trade Sec. Ramon Lopez nitong Martes, 1,070 na ang napadalhan ng letters of inquiry upang pagpaliwanagin sa presyo ng mga ibinebentang produkto.

Nasa 31 na show-cause order naman na ang na-issue ng kagawaran sa mga nakitaan ng malaking paglabag, habang umabot na sa 274 ang napatunayang hindi sumusunod sa tamang presyo.

Sa bilang na ito, 16 ang nasampahan na ng kaso.

Pero ayon kay Lopez, kapag binago na ng mga negosyante ang hindi tamang presyo, hindi na itinutuloy ang paghahain ng kaso.

"Ongoing 'yung review natin dito sa mga buying and selling nila. 'Yung review ng kanilang resibo, 'yung mga pagpatong nila sa pagbenta nila ng mga produkto, ongoing po ang ating investigation at makakarinig po kayo ng resulta in the near future," ani Lopez.

Sa Price Act, mahaharap sa parusang 5 taon hanggang 15 taong pagkakakulong o multang P5,000 hanggang P2 milyon ang mga mapatutunayang nagmamanipula ng presyo ng mga prime commodity o mga pangunahing pangangailangan.

Isang taon hanggang 10 taong pagkakakulong at multang P5,000 hanggang P1 milyon naman ang parusa sa lumalabag sa itinakdang price ceiling.

Ipinaliwanag din ni Lopez ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Task Force on Economic Intelligence upang malaman kung bakit malaki ang kaibahan ng farm gate prices sa presyo sa mga pamilihan. Giit niya, kailangang masilip kung saang bahagi ng supply chain o pagpapasa-pasa ng produkto nangyayari ang mataas na pagpapatong ng presyo.

Mahalaga rin umano ang Task Force on Economic Intelligence upang malaman kung may nagtatago ng supply upang magkaroon ng artificial shortage ng produkto na nagreresulta ng pagtaas ng presyo. Kabilang dito ang pag-iinspeksyon sa mga bodega.

