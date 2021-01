May nabili ang anak gamit ang iyong cellphone? Eksperto may ilang payo

Ginamit ni Arwin Flores ang kaniyang cellphone para kuhanan ng retrato ang mga enrollment form, na ipapadala sa kaniyang eskuwelahan noong Hunyo 26, 2020 sa Navotas City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Marami nang nababalitang insidente kung saan nasingil ang mga magulang sa mga nabibiling in-app purchases ng anak, gamit ang napahiram na cellphone.

Para maiwasan ito, may ilang tips na ibinahagi ang technology editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego sa programang "Sakto" sa Teleradyo.

Una aniya, dapat siguruhing hindi naka-link ang app sa mga credit card o debit card.

"Ifa-flash na screen na 'require authentication for all purchases.' 'Pag nag-no ka, ina-allow mo na may authentication. Kaya kahit anong bili nila nakacharge na sa card na nakalink," aniya.

"Pag nag-order sila, dire-diretso na iyon. Checkout, payment. ‘Pag ‘pay’, automatic na ikakarga ‘yon sa account mo," dagdag niya.

Nagbahagi naman ang "Sakto" host na si Amy Perez-Castillo ng kaniyang naging karanasan.

Aniya, hindi niya noon nabatid na nasingil siya ng aabot sa P5,000 dahil sa app na nilalaro ng anak niya gamit ang kaniyang telepono.

"Ang naging lesson niyan sa'kin, every 2 weeks, sasabihin sa'kin ng anak ko 'mama, mayroon kang ipinangako na puwedeng bumili ng ganito.' Sa harap ko gagawin, tapos sa harap ko rin ipinapadelete ang credit card ko doon sa account nila," ani Perez-Castillo.

Ganito rin ang ipinapayo ni Samaniego. "Kahit kasi libre ang games na dina-download mo, mayroong tinatawag na in-app purchases," paliwanag niya.

Maaari rin aniyang buksan ang "parental controls" ng cellphone para limitahan ang access ng anak sa mga app na gagamitin nito.

May ilang software, gaya ng "Google family activity" na maaari umanong gamitin para matiyak na walang "unauthorized purchase" ang anak.

"I-register mo iyon, 'pag nag-download ng app ang anak mo, kailangan mo i-approve," ani Samaniego.

Bukod sa in-app purchases, may mga insidente na rin kung saan napapagamit ang mga anak ng online shopping app para mamili ng kung ano-anong gamit.

Kung aksidente namang nakabili ang anak gamit ang mga online shopping app, maaari namang ma-dispute ito, ayon kay Samaniego.