Department of Agriculture, sisimulan na sa Pebrero ang pag-aangkat ng baboy

MAYNILA - Upang mapunan ang kakapusan sa suplay, sisimulan na ng pamahalaan ang pag-angkat ng baboy sa Pebrero ayon sa Department of Agriculture.

Sa isinagawang virtual presser ng IATF Task Group on Food Security, sinabi ni Agriculture Asst. Secretary Noel Reyes na sisimulan na sa February 1 ang pag-aangkat ng baboy mula sa Europa, Amerika, at iba pang bansa na walang naitalang kaso ng African swine fever (ASF).

Sa ilalim ng minimum access volume, aabot sa 54 na metriko toneladang baboy ang maaaring angkatin. Maaari na ring simulan ang pag-aapply ng import permit.

"Under the minimum access volume, mayroon pong 54 thousand metric tons so starting February 1st, iyan po ay puwede nang angkatin at puwede na silang mag-apply ng pag-iimport ng baboy mula sa Europe, US, at sa iba pang bansa na walang ASF," ani Reyes.

Bukod dito, magbabagsak din sa Metro Manila ng apat na libong kilo ng baboy mula sa Ilocos Sur at Ilocos Norte.

Ipinaliwanag naman ni Reyes na dahil pa rin ng ASF ang pagbaba ng nasa tatlumpung porsyento ng supply ng baboy sa Metro Manila.

"May kulang po ang suplay ng baboy dahil po, bunsod ng ASF, African Swine Fever, ASF po. Bumaba, ang taya namin nasa 10 percent, taya ng ibang ano, ng PSA, 15-16 percent, pero ang taya po ng industriya ay bumaba ng 30 percent dito sa Metro Manila," aniya.

Umabot din umano sa mahigit 400,000 na baboy ang namatay dahil sa ASF habang hindi na nag-alaga ng baboy ang ilang hog raisers sa takot na tamaan rin ng sakit.

Plano rin ng kagawaran na magbagsak sa metro manila ng gulay mula sa mga lugar na hindi naapektuhan ng bagyo. ipamamahagi ito sa pamamagitan ng KADIWA program ng kagawaran.

Nakiusap rin si Reyes sa mga trader at maging sa mga biyahero at vendors na huwag labis na taasan ang patong sa presyo ng gulay at karne.