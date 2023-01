Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco bago matapos ang Enero dahil patapos na ang kanilang kontrata sa planta ng Aboitiz.

Halos P6 kada kilowatt hour (kwh) ang presyo ng Aboitiz Plant sa ngayon pero kung sa spot market kukuha ang Meralco'y aabot nang hanggang P10 kada kwh ang presyo.

Habol umano ng Meralco ang sapat na supply at murang presyo ng kuryente pero sa dulo ng komplikadong proseso, konsumer pa rin ang sasalo ng ano mang dagdag-singil.

"Ang end goal kasi natin is to secure and ensure that our customers have adequate electric supply at the least cost possible based on the situation on the ground. Ito ang tinatrabaho namin," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Umalma ang grupong Power for People (P4P) Coalition dahil dapat umanong may managot kung bakit taumbayan ang bugbog sa dagdag-singil gayong wala naman silang kinalaman sa problema.

Nagbabala naman sa Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines ang gruong National Association of Electricity Consumers for Reforms (NASECORE) sa posibleng pagnipis ng reserbang kuryente na puwedeng mauwi sa brownout.

"Wala tayong magawa but to hold them both liable sa brownout na ito na alam nating nagdudulot ng takot sa mga tao dahil ito ay sanhi at economic at national threats," ani NASECORE President Pete Ilagan.

Samantala, lalo pang lumobo sa P4.50 kada kilo ang itinaas ng contract price ng liquefied petroleum gas.

Umaasa naman ang industry players na bumaba ito pagdating ng dulo ng Enero para hindi masyadong masakit ang magiging dagdag-presyo sa Pebrero.

Nananatiling nasa higit P2 naman ang iminahal ng imported diesel at gasolina sa unang dalawang araw ng trading sa world market.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News