Presyo ng hygiene products sa mga supermarket tumaas

Inihayag ngayong Martes ng mga supermarket owner na nagtaas ng presyo ang mga personal hygiene product.

Simula Lunes, tumaas ang presyo ng mga hygiene product, gaya ng tissue, ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association (PAGASA).

Pero may isa umanong manufacturer ng pagkain tulad ng pastries at instant noodles na nag-abiso na rin ng dagdag-presyo.

"Maybe they're waiting for DTI's (Department of Trade and Industry) comments for their request kaya February 1 ang effective date... they can move it if 'di natuloy, I guess, they are just preparing para naabisuhan na kami," ani PAGASA President Steven Cua.

Pero ayon sa DTI, wala pa silang bagong inaaprubahang dagdag-presyo kahit sangkaterbang manufacturer na ang may nakatenggang hirit.

Payo ng DTI sa mga manufacutrer na sa premium brands na lang muna bumawi dahil hindi naman kinokontrol ng gobyerno ang presyo nito.

May option rin umano ang mga konsumer na piliin ang mas mura.

"Subukan muna nila ang mga lower variant kung talagang masikip ang budget o nagtitipid tayo, i-try muna natin kasi baka naman for the meantime ay puwede mabili," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Kumbinsido rin ang mga supermarket owner na hindi pa huhupa ang presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan.

LPG

Samantala, lumaki pa ang itinaas sa contract price ng liquefied petroleum gas (LPG) noong Lunes sa world market, na higit P3 kada kilo na.

Pero may 2 linggo pa bago maging pinal ang contract price na ipapasa sa mga konsumer sa Pebrero 1.

Tumaas din ang presyo ng imported fuel sa unang araw ng trading pero may 4 na trading days pa na puwedeng magpahupa o lalong magpalobo sa price adjustment sa susunod na linggo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News