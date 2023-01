MANILA - The following flights were canceled on Monday, Jan. 17 due to bad weather, the Manila International Airport Authority said.

Affected flights as of 11 a.m.:

PAL EXPRESS

• 2P 2932 Manila - Basco

• 2P 2933 Basco - Manila

• 2P 2035 Manila - Caticlan

• 2P 2036 Caticlan - Manila

CEBGO

• DG 6055 Manila - Busuanga

AIRSWIFT

• T6 110 Manila - El Nido

• T6 113 El Nido - Manila

• T6 114/115 Manila - El Nido - Manila

• T6 126 Manila - El Nido

• T6 122 Manila - El Nido

• T6 130 Manila - El Nido

• T6 130D Manila - El Nido

• T6 143D El Nido - Manila

• T6 133 El Nido - Manila

• T6 146D Manila - El Nido

• T6 146 El Nido - Manila

• T6 143 El Nido - Manila

• T6 151 El Nido - Manila

• T6 153D El Nido - Manila

• T6 154D Manila - El Nido

• T6 149 El Nido - Manila

• T6 154/155 Manila - El Nido - Manila

• T6 151D El Nido - Manila

A low pressure area (LPA) is expected to bring rains over Metro Manila and other parts of Luzon on Monday, the state weather bureau said.

LINK: https://news.abs-cbn.com/news/01/16/23/lpa-to-dump-rains-over-metro-manila-parts-of-luzon

RELATED VIDEO: