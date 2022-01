Tanggapan ng LTO. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Problemado si Winifredo Lagarde dahil paso na ang kaniyang driver's license.

Gusto sana niyang magtungo sa Land Transportation Office para magpa-renew ng lisensiya pero nasaraduhan umano siya.

“Dapat November 7, na extend ng 2 months, pumunta ako LTO, naprocessing na iyong ano ko lisensya, kaso nga lang, pinapunta ako sa MMDA, pagbalik ko sakto offline hanggang ngayon hindi pa nagbukas, wala daw renewal," ani Lagarde.

Pero dahil sa tumal ng biyahe ngayong pandemya, kulang ang kaniyang pambayad.

“Kung maaari lang extended muna yung renewal kasi mahirap maghanap ng pang renew, kung minsan nga wala kaming kinikita dito sa taxi, pang kain na lang, parang ganun, survive," ani Lagarde.

Ang magkakaibigang sina Josephine Paquit at Carla Ligaton, nangangailangan ng pera para sa mga kamag-anak na nasalanta ng bagyong Odette.

Pero hirap din silang mag-apply ng loan.

“Ang hirap kasi mag-online katulad ko malabo na yung mata, kapag nag ano ka na sa cellphone, masakit na sa mata tsaka hindi naman puwede sa celphone lang yata. Mahirap intindihin kung minsan, may edad ka na e, katulad ko may edad na mahirap sa akin," ani Paquit.

“Sana po hindi na nila pahirapan yung mga tao, e siyempre natural mag fill up naman po, sana wala na maraming proseso," ani Ligaton.

Ayon sa LTO, Social Security System at Pag-IBIG Fund, walang dapat ipag-alala dahil nagluwag na sila ng proseso.

Pinalawig na rin ng LTO ang bisa ng mga lisensiya.

“Ang mga mag-eexpire ng January extended iyan hanggang March, 'yung mag-expire ng February, extended hanggang April at yung March, extend hanggang May, at kung kailangan i-extend ng mas mahaba pa gagawin natin yan," ani LTO chief Edgar Galvante.

Maaari ring gawin ang transaksiyon sa iba't ibang sangay ng LTO maging sa mga opisinang nasa loob ng mall.

“Ang ibang ibang offices ng LTO na naka locate sa mga mall, nagsasara iyan mga 7 p.m. even on Saturdays. Kung bukas iyong mall, bukas rin iyong LTO office," ani Galvante.

Pinalawig din ang validity ng temporary operators permit, student permit, conductor's license at medical certificates na tatapat ang expiration sa Enero, Pebrero, at Marso.

Extended naman hanggang pebrero ang renewal ng mga sasakyang nagtatapos sa 1 ang plaka.

Business as usual naman ang SSS sa kabila ng pagkakasakit ng ilang tauhan nito.

Tiniyak din na tuloy-tuloy ang transaksiyon dahil karamihan ay maaaring gawin online.

“Kaya nakikiusap po kami sa ating mga miyembro, sa ating mga employer, gamitin po natin iyong online facility para safe tayo and also makatulong din tayo doon sa pagsugpo nitong paglaganap ng COVID," ani SSS Public Affairs and Special Events Division head Fernando Nicolas.

Tuloy din ang ilang programa ng SSS para sa mga naapektuhan ng bagyong Odette gaya ng calamity loan, house repair program, 3-month advanced pension at penalty condonation program.

Nilinaw din ng ahensiya ang maaaring mag-apply ng sickness benefit claim.

"Kahit anong klaseng sakit iyan kahit na flu or Covid or ano pa ba, basta po nagkaroon kayo ng sakit at hindi nakapasok ng apat na araw, at least 4 days, minimum of 4 days, kayo po ay pwede mag file ng sickness benefit claim sa SSS," ani Nicolas.

Magpapatuloy din ang serbisyo ng Pag-IBIG Fund, ayon kay Atty. Kalin-Lei Franco-Garcia, na Vice President for Public Relations and Info Servces.

“Ang PAG-IBIG fund po ay nag-ooffer pa rin po ng 100 percent full service po sa aming mga branches. Ine-encourange po namin na mag online po sila, tulad po ng SSS, karamihan po ng aming services ay available na online, kahit po yung mine-mention ko na housing loan application na drop box lang, puwede na rin po iyon online," ani Franco-Garcia.

Pinaluwag din ng tanggapan ang kanilang cash loan program o multi-purpose loan.

Kung noon, matapos alng ang anim na buwang pagbabayad saka muling maaaring mag-loan, pinabilis na ito ngayon.

“Kung ikaw ay distressed member due to unemployment, ibig sabihin na lay off po kayo o nag close iyong kumpanya ninyo. Pangalawa kung may death sa immediate family member mo at pangatlo, kung may critical illness 'yung immediate family member mo so ibig sabihin again po, kung wala pa kayong 6 months, puwede na kayo mag renew ng MPL," ani Franco-Garcia.

Kung may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa LTO, SSS, at Pag-IBIG sa kani-kanilang hotline numbers at social media accounts.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

Kaugnay na video:

Watch more on iWantTFC