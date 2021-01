Ilang kompanya gusto pang humabol sa AstraZeneca vaccine deal

Dado Ruvic, Reuters/File

MAYNILA - May ilan umanong mga private company na gustong magpalista para makabili ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine mula sa pharmaceutical company na AstraZeneca sa bisa ng kasunduan ng kompanya, ng gobyerno, at ng private sector.

Ayon kay GoNegosyo founder at Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion, aabot sa 50 kompanya ang mga gusto pang humabol.

Pero dagdag niya, kailangan pang maghintay ng mga nasabing kompanya kung papayag sa panibagong order ang AstraZeneca.

"As of now wala silang commitment pero knowing them they will try very hard. 'Yung CEO nila is Filipina, patriotic naman siya sa bansa natin," ani Concepcion.

Ayon kay Concepcion, nagbayad na ang mga negosyante ng P500 milyon bilang downpayment sa bakuna na darating simula Hulyo.

Susubukan ng grupo ni Concepcion na mag-ikatlong order sa AstraZeneca. Pero kung hindi na ito papayag, makikipag-usap sila sa ibang vaccine producer.

Hindi naman kasama sa kakausapin ang Sinovac.

Kung mas mahal ang presyo ng sunod na makuhang vaccine, papakiusapan nina Concepcion na huwag na itong gawing donasyon.

Sa ngayon kasi, ang kalahating order ng mga negosyante, ido-donate sa gobyerno.

Idiniin naman ni Sen. Cynthia Villar na dapat hayaan na ang mga sumali sa programa kung kanino nila ibibigay ang in-order na bakuna.

"The way I understood it, the 50 percent will go to the private sector and they will give it to their families and employees, and they will pay for the logistics but they have the right to give it to their employees," ani Villar.

"Bakit sila bumili kung hindi mabibigyan ‘yung mga empleyado nila? Medyo mali po ata 'yan kasi pumirma rin kami diyan, that’s how we understood it," dagdag niya.

Sumali sa pagbili ng AstraZeneca ang maraming negosyo na hawak ng kanilang pamilya.

Pero ayon kay Concepcion, malinaw ang usapan na Department of Health ang hahawak ng lahat ng bakuna at ang pagpili ng mababakunahang manggagawa sa private sector ay ibabatay rin sa prayoridad na inilabas ng gobyerno.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News