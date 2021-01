Maliliit na negosyo hirap pondohan ang pagbabakuna sa mga manggagawa

Ilang saradong negosyo sa Quezon City noong Abril 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Hirap umano ang mga maliliit na negosyong humanap ng pondo para mapabakunahan kontra COVID-19 ang kanilang mga ordinaryong manggagawa.

Ito ay dahil mismong negosyo nila'y naapektuhan ng pandemya.

Kaya mungkahi ng mga maliliit na negosyo ay gawing prayoridad din ang mga retailer o iyong mga manggagawang araw-araw ay humaharap sa maraming tao, gaya ng mga mall o supermarket.

"Itong mall halimbawa o itong store na ito nabakunahan, e di siyempre mas safe ang feeling ng mga namimili," ani Steven Cua, pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Inc.

Samantala, ang mga malalaking negosyante naman ay umaasa pa ring papayagan silang makabili ng bakuna na libreng ibibigay sa kanilang manggagawa, pati pamilya ng mga ito.

"How could you ask your employees... to support your company if we do not prepare and take good care of their family so sa amin hanggang maaari, we will try to extend to the immediate family," ani Philippine Chamber of Commerce and Industry President Francis Chua.

Kung papayagan ng gobyerno, ayon kay Chua, puwede rin naman silang magbigay ng pera para gobyerno na ang mag-angkat, basta lahat ng bakuna'y mapupunta sa mga pribadong manggagawa.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

