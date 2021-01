DA, uumpisahan nang mamahagi ng mga baboy para maparami ang suplay

MAYNILA - Tutugunan ng Department of Agriculture ang kakulangan sa supply ng baboy sa pamamagitan ng pamimigay ng mga baboy na palalakihin at pararamihin sa mga lugar na walang African swine fever.

Nasa P400 kada kilo pa rin ang ilang parte ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila na isa sa may pinakamalaking demand.

Ayon kay National Meat Inspection Service Executive Director Reildrin Morales, unang hakbang ng Department of Agriculture ay ayusin ang datos dahil hindi magkatugma ang sa Philippine Statistics Authority at pribadong sektor.

Sa pribadong sektor, nasa 36% ng kabuuang populasyon ng baboy, o mahigit 12 million, ang umano'y nawala. Pero, ayon sa PSA, mahigit 10% ang nawawala dahil sa ASF. Pero paglilinaw ni Morales, hindi lahat nito ay namatay dahil tinamaan ng ASF.

“Nung nagkaroon ng ASF, marami rin pong farmers ang nag-control, hindi nag-alaga, o nagbawas ng alaga sa takot na magkaroon ng sakit na ASF,” ayon kay Morales.

Isa sa mga solusyon para maibsan ang kakulangan sa supply ay ang importation.

”Mayroon tayong allocation na 54 thousand metric tons, kung saan yun pong i-import under the MAV (minimum allocated volume) allocation ay mas mababa po yung taripa. Yung taripa nito ay mas mababa ng 10%, kumpara kung i-import mo yung baboy outside the MAV. Ang utos po ni Sec. ay make sure na yung allocation for this year ay nai-distribute na and mapadating na nung mga importers ang mga karne ng baboy para makatulong sa pagstabilize ng supply,” paliwanag ni Morales.

Uumpisahan rin ang programang “Inspire”, kung saan mamimigay ng mga baboy at pagkain ang DA sa mga lugar na walang ASF.

“Ang objective po ng programang ito ay magbigay ng mga alagang baboy, inahin at palakihin doon sa mga area na free from ASF. At kasama na doon ang pakain. Sa elevated response natin sa ASF, ipagbabawal natin yung pagpapakain ng kaning baboy,” sabi ni Morales.

May programa ring Bantay ASF sa Barangay kung saan parte ng programa ang recovery and repopulation.

“Isa sa programa ng national livestock program ay doon sa free areas, palakihin pa or i-expand yung pag-aalaga ng baboy para suplayan yung pangangailangan natin. Dun naman sa tinamaan, tignan natin how we can recover the area at makapag-umpisa ulit na mag-alaga ng baboy.”

Mas paiigitingin din ang pagbabawal sa pagpapakain ng kaning baboy sa mga alaga dahil ito ang nakikitang isang dahilan ng pagkalat ng sakit na ASF sa bansa.

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC