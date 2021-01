Pagpapalawig sa installment period sa bill ng kuryente, pinag-aaralan ng Meralco

MAYNILA— Pag-aaralan ng Meralco ang posibilidad na palawigin ang installment payment scheme sa pagbabayad ng bill ng kuryente habang patuloy ang pandemya.

Sa Teleradyo, sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga na titingnan nila ang rekomendasyon ni Sen. Risa Hontiveros na palawigin ang installment payment scheme para maiwasan ang putulan habang umiiral pa ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Pero aminado ang Meralco na hirap din sila dahil hindi pa nila nasisingil ay inaabonohan nila ang nakonsumo nang kuryente simula noong Marso 2020, nang mag-umpisa ang pagpapatupad ng quarantine sa bansa.

May palugit pa sa ngayon ang Meralco hanggang katapusan ng Enero sa mga kabahayang kumokonsumo ng 200 kilowatts per hour pababa para bayaran ang nabinbing bills noong enhanced community quarantine (ECQ) at modified ECQ.

"Kung hindi po mase-settle. Although hindi naman magpuputol [agad] kasi mayroon namang notice 'yan eh," ani Zaldarriaga.

Samantala, ipinapaubaya ng Energy Regulatory Commission sa mga distribution utility at electric cooperatives ang pagpapatupad ng "no disconnection policy" dahil dapat ding alalayan ng mga distributor ang kooperatiba.

May kakayahan na rin umanong magbayad ang ilang konsumer.

"Kung ang inaasahan ng ating mga mamamayan ay mag-uutos ang ERC tungkol sa no disconnection policy, ipinapaubaya na namin ito sa mga distribution utilities," ani ERC chairperson Agnes Devanadera.

"Kailangan din namang ma-sustain ng ating distribution utilities at saka electric cooperatives 'yun namang kanilang pagsusuplay ng kuryente," dagdag niya.

Sa inilabas na pahayag nitong Martes, ihinirit ni Hontiveros ang pagpapalawig ng installment payment scheme ng Meralco dahil kung magpuputol aniya ng suplay ng kuryente ay maaapektuhan ang ekonomiya.

"Hindi maganda na ngayong 2021, maliban sa COVID-19 ay magkaroon din ng epidemiya ng tanggalan ng kuryente sa ating bansa. Mas mahihirapan umahon ang bansa mula sa pandemya at sa bagsak na ekonomiya kung mas maraming Pilipino ang mapuputulan ng kuryente sa kanilang mga kabahayan dahil sa mga polisiya ng Meralco," aniya.