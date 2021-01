Mga ordinaryong manggagawa kasama sa bibigyan ng bakuna ng ilang negosyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Daan-daang tao ang nakakaharap ni Maecie Montemayor kada araw bilang service crew ng isang kilalang fast food chain.

Hindi man siya medical frontliner, lantad din siya sa COVID-19 dahil sa dami ng taong nakakasalamuha.

Kaya laking pasasalamat ni Montemayor nang malamang kasali ang kompanya niya sa mga unang nag-order ng bakuna sa AstraZeneca.

"Napakasuwerte po namin kasi sa uri ng aming trabaho is, kumbaga, exposed po kami sa virus," ani Montemayor.

Paliwanag ni McDonald's Philippines President and CEO Kenneth Yang, sakop sa order nila ang lahat ng workers mula janitors at security guards hanggang sa ilang franchisees.

"The safety of our people and our customer is our number one priority, and at McDonald's, we believe na 'pag safe tao namin, our customers will also be safe," ani Yang.

Plano pa umano ng McDonald's na magdagdag ng order para makakuha ng bakuna ang lahat ng stores.

Pero hindi lang mga fast food ang kasali sa pagbili ng bakuna kundi pati malls, clothing stores, hardware at iba pang mga negosyong maraming taong nakakasalamuha.

Kabilang din umano sa mga makakakuha ng bakuna si JP Lozano, na chief engineer ng Trinoma Mall sa Quezon City.

Parte ng trabaho ni Lozano ang umikot sa buong mall araw-araw at harapin ang iba't ibang tao kaya payag siyang mabakunahan.

"Sa pamamagitan ng bakuna, kumbaga 'di lang kami ang napo-protektahan na mga empleyado, pati pamilya namin," aniya.

Isa rin ang Ayala Group sa um-order ng daang-libong bakuna para sa kanilang mga manggagawa.

"'Yong employees kasi namin, sila ang lifeblood ng korporasyon, it's very important for us that they are safe and protected," ani Rico Manuel, head ng Ayala Land talent management.

Ayon naman kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, bagaman ordinaryong manggagawa ang prayoridad, may naisip sila para marami sa mga empleyado ang pumayag mabakunahan.

"Maybe we have to show some examples na isang may-ari taking the vaccine para tumaas ang kumpiyansa ng mga tao sa vaccines," ani Concepcion.

Ayon kina Yang at Manuel, bilang na sa order nila ang lahat at kayang bakunahan ang mga opisyal at ordinaryong empleyado.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News