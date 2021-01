Bayan sa Batangas nanawagang magbalik-MGCQ para isalba ang turismo

LIAN, Batangas – Kung dati ay puno ng mga turista ang mga floating balsa sa karagatan ng Matabungkay, mapapansin ngayon na wala itong katao-tao.

Hindi pa rin kasi pinapayagang tumanggap ng mga turista ang bayan lalo't umiiral pa rin sa buong lalawigan ng Batangas ang general community quarantine (GCQ).

Kaya labis na apektado ang kubo rental business na 10 taon nang negosyo ni Julieta Bausas.

"Talagang zero balance kami, wala kaming kita, since nadoblehan ang Batangas, di ba nagkaron ng Taal eruption, ang mga turista takot na pumunta dito, tapos ito pang pandemic na 'to... Bawal pa magpapasok ang turismo," hinaing niya.

Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente na sa turismo lamang umaasa.



"Ang aming ano (kita noon) P5,000 po ay umabot na lang ng P100... Nu'ng nag-pandemic wala po meron pa ngang na-zero eh," sabi ni Jeffrey Reyes, tattoo artist.

"Nawalan po kami ng hanabpuhay, halos gutom po ang inabot," sabi naman ng boatman na si Jeff Dela Cruz.

Si Julius Eyas na tourist guide, naisipan na lamang mag-sideline bilang mekaniko ng motor.

"Kauuwi lang, gagawa ng motor, kung ano ang mapagkuhanan ngayon ng kita dahil wala pa ang dagat, siyempre hahanap tayo ng ibang mapagkakitaan," aniya.

Sabi ng chairman ng Barangay Matabungkay na itinuturing na pangunahing pasyalan sa bayan ng Lian, nasa 80 porsiyento ng mga residente ang nakaasa ng kabuhayan sa dagat.

"'Yung iba kaniya-kaniyang diskarte, nag-online selling, mabuti na lang ang dagat po ay di sumabay ng alboroto nu'ng panahon ng taghirap, di lumaki ang alon, so ito po 'yung naging sandalan ng ka-barangay namin, nanghuhuli ng mga shell du'n pag low tide. 'Yun po ang nagdugtong ng pang-araw-araw na pangangailangan," sabi ni Ireneo Cabahug, barangay chairman.

Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Lian, aabot sa nasa mahigit P10 milyon kada taon ang kitang galing lang sa Matabungkay.

Aabot naman sa P50 milyon ang kita ng turismo sa bayan.

Pero umabot ito sa walang-wala dahil sa pandemiya.

Kaya naman malaki ang maitutulong sa turismo kung sakaling maililipat sa modified GCQ ang ngayon ay umiiral na GCQ sa lalawigan.

"Malaki ang ibabangon ng economy kapag nag MGCQ... It's not 100 percent, kahit kalahati man lang eh makakabalik at makakabalik," ani Kristian Rosales, Tourism Operations Officer ng Lian, Batangas.

Ayon naman kay Batangas Governor Hermilando Mandanas, ineendorso na nila na ibalik sa MGCQ di lamang ang Lian ganu'n din ang mga bayan na mayroong mababang kaso ng COVID-19.

Umaasa ang mga residente ng Matabungkay sa Lian, Batangas na maibalik na ang sigla ng turismo sa kanilang lugar para unti-unti na ring maibalik ang kanilang kabuhayan.

–Mula sa ulat ni Andrew Bernardo, ABS-CBN News