Tumumal ang dating ng mga kostumer sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Marjorie Fajardo mula nang sumipa ang mga kaso ng COVID-19.

May ilang staff din ang establisimyento na hindi nakakapasok sa trabaho.

"May absent din ngayon dahil na-expose 'yong family nila sa positive person. 'Yong iba naman may symptoms, sila naka-quarantine," ani Fajardo.

Dahil dito, inilunsad ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion ang programang pagbili ng anti-COVID medicine na molnupiravir para sa mga maliliit na negosyo.

Ito'y para may panlaban umano ang mga manggagawang mahahawahan ng mild to moderate COVID-19.

Ayon sa Faberco, na isang supplier, dagsa agad ang mga ospital at clinic na nag-order ng gamot para magamit ng ilang kompanya.

"They will buy it for the company for their employees, sa mga empleyado nila and if somebody gets sick in their company, then they will get their company doctor to check the person and kung kailangan they endorse and then they can give molnupiravir," paliwanag ni Concepcion sa panayam ng Teleradyo.

Aprub naman sa Department of Health ang programa ni Concepcion pero kailangan daw sundin ang panuntunan dahil hindi puwede sa lahat ng COVID patients ang molnupiravir.

"There should be a doctor guiding them on how they do this at kailangan sa high-risk individuals lang po natin maibigay ito," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Concepcion, batid din ng employers na maraming manggagawa ang tinamaan ng COVID kaya maraming absent o work from home kaya puwede naman silang magbigay ng dagdag na leave kung kinakailangan.

"If they have exhausted their leaves, then we can give them more leaves, provided it's COVID," aniya.

Para sa Employers Confederation of the Philippines (ECOP), bukod sa dagdag na leaves ng mga kompanya, dapat kumilos din ang Social Security System (SSS), Philippine Health Insurance Corp. at Employees' Compensation Commission para ayudahan ang mga apektado ang suweldo dahil sa COVID-19.

Sa mga "no work, no pay" na magkaka-COVID-19, puwede umanong mag-apply sa SSS o Government Service Insurance System pero di rin agad ito naaaksiyunan kaya ilang linggong walang kita ang manggagawa.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News