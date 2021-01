Siling labuyo nasa P1,000 ang presyo kada kilo

MAYNILA — Nananatiling mataas ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila, base sa pag-iikot ngayong Martes ng ABS-CBN News.

Sa katunayan, sa Muñoz Market sa Quezon City, umaabot ng hanggang P1,000 ang presyo ng kada kilo ng siling labuyo.

Narito ang presyo ng mga gulay sa naturang pamilihan:

Cabbage - P140 hanggang P180 kada kilo

Carrots - P100 hanggang P150 kada kilo

Baguio beans - P80 hanggang P120 kada kilo

Patatas - P100 hanggang P120 kada kilo

Pechay - P120 hanggang P160 kada kilo

Siling labuyo - P800 hanggang P1,000 kada kilo

Narito naman ang presyo ng gulay sa Bonifacio Market:

Cabbage - P120 kada kilo

Carrots - P120 kada kilo

Siling labuyo - P720 kada kilo

Lettuce - P200 kada kilo

Cauliflower - P120 kada kilo

Broccoli - P160 kada kilo

Pechay - P120 kada kilo

Talong - P150 kada kilo

Ayon sa mga nagtitinda, hirap din silang makabenta dahil sa mataas na presyo.

Ayon sa tinderang si Anita Que-e, iniluluto na lang niya ang mga hindi naibebentang gulay bilang chopsuey saka ito ibebenta.

"Napakahirap po kaming kumita gawa nang pabago-bago po ang presyo ng gulay," ani Que-E.

Ayon sa mga nagtitinda, maaaring sa Abril pa maramdaman ang pagbaba ng presyo ng gulay pagkatapos ng Semana Santa.

Samantala, nag-forced harvest naman ang ilang magsasaka ng gulay sa Atok, Benguet dahil sa pagtama ng andap o frost ngayong malamig na panahon.

Ayon sa magsasakang si Edward Haight, hindi pa naman malala ang epekto ng andap pero inuunahan na nila bago pa masira ang mga tanim.

Posible rin umanong lumala ang andap sa Pebrero.

Naghahanda na rin ang Cordillera Regional Agriculture Office para maisalba ang mga gulay sa pagkapal ng andap.

"Inii-spray-an nila ng tubig very early in the morning para hindi mag-frost 'yong dew," ani Cameron Odsey ng Department of Agriculture (DA) sa Cordillera.

Ayon pa sa DA, wala pang epekto sa supply ng gulay ang frost kaya hindi dapat tumaas ang presyo nito, maliban na lang kung may magsamantala.

"Kung mayroong gagawa niyan eh mga unscrupulous business people," ani Odsey.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News