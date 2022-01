Aabot sa P200 milyon ang halaga ng pinsala ng Bagyong Odette sa mga seaweed farm Dawahon Island sa Bato, Leyte na pangunahing hanapbuhay ng mga residente.

Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) nitong Martes, kasama sa pinsala ang post-harvest facilities at mga bangka sa isla.

Ito ang itinuturing ng BFAR na pinakamalaking pinsala sa fisheries sa buong Eastern Visayas dahil sa Bagyong Odette.

Dagdag ng ahensya, maaaring abutin pa ng dekada bago muling makabangon ang umuusbong na industriya ng seaweed ng isla na nakaambag sana ng milyon-milyong halaga ng taunang produksyon sa bansa.

Hiling ng mga seaweed farmer, tulungan sana sila ng gobyerno.

Ayon sa BFAR, nakatakda silang magpadala ng seaweed propagules ngayong buwan para masimulan ang muling pagbuhay ng seaweed industry ng isla.

— Ulat ni Sharon Evite-Carangue

