15,000 provincial bus employees nawalan ng trabaho dahil sa pandemya

MAYNILA — Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang matinding epekto ng pandemya sa transportasyon.

Sa 10,000 bus units na may franchise na pumapasok sa Metro Manila, nasa 5 porsiyento lang ang nakakapag-operate ngayon.

Sa pagtaya ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines (PBOAP), 15,000 empleyado ng mga provincial bus company ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya kagaya ng mga konduktor, ticket seller, at janitor.

"Ang ginawa namin kasi, sinubukan namin ang temporary lay-off. Pero noong tumagal na nang tumagal, nagkaroon na kami ng tinatawag na optional retirement," ani PBOAP President Alex Yague.

"Na-extend nang na-extend 'yong ECQ (enhanced community quarantine). Naging GCQ (general community quarantine), MECQ (modified enhanced community quarantine). Ang marami nito, tinatawag namin itong constructive dismissal," ani Yague.

Sa tala ng Department of Labor and Employment, higit 420,000 ang permanenteng nawalan ng trabaho noong 2020, habang 4.5 milyon ang apektado ng flexible work arrangements.

Umaabot sa 10.2 porsiyento ang unemployment rate sa bansa nitong 2020.

Recovery plan

Ayon kay Labor Assistant Secretary Dominique Tutay, may employment recovery plan na ang gobyerno.

"Inaasahan natin na maganda ang magiging outlook natin for 2021. Hindi man ito babalik doon sa pre-COVID pandemic situation, but at least, malaki ang opportunity na makabangon na talaga ang ating ekonomiya at manggagawa," ani Tutay.

Dagdag ni Tutay, magiging in demand ang mga trabaho sa sektor ng pangkalusugan, construction, business process outsourcing, at gobyerno.

Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, marami pa ring buhay na industriya sa kabila ng COVID-19 crisis.

"Electronics is still doing very well, although 'yong projection nila dati na 5 percent, they will not meet it. Magiging 4 percent growth lang. But they are the biggest in portion of the export sector," ani ECOP President Sergio Ortiz-Luis.

Pero mararamdaman lang daw ang magandang epekto sa ekonomiya ng mga trabaho kung kaagapay nito ang maayos na transportasyon.

"Maraming tao ang nahihirapan pang pumasok. Masyadong mahal pa magpapasok. Kaya 'yong ibang tao, 'di pa hina-hire ng mga kompanya dahil wala pa talagang efficient mass transportation," ani Ortiz-Luis.

Tingin ng ECOP ay makatutulong sa muling pagbangon ng ekonomiya kung ibabalik sa full operation ang transportation sector.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

