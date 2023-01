Pulang sibuyas na ibinebenta sa Paco Market, Maynila noong Disyembre 28, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Plano ng Department of Agriculture (DA) na mag-angkat ng sibuyas bago mag-Pebrero dahil hindi pa nila nakikitang bababa ang presyo nito sa mga susunod na linggo, sabi ngayong Lunes ng ahensiya.

Bagaman may 19,000 metric tons ng sibuyas nang papasok sa Enero 15, mataas pa rin ang farm gate price sa mga sibuyasan sa Tarlac at Nueva Ecija.

Kaya may panukala ang ahensiyang mag-angkat ng 22 metric tons ng sibuyas bago mag-Pebrero upang mapababa ang farm gate price sa P250 kada kilo.

"That 22,000 metric tons will be divided, doon sa 25 percent will go to Mindanao, 25 percent will go to Visayas and the remaining 50 [percent] will go dito sa Luzon," ani Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperez.

Pero ayon sa mga magsisibuyas mula Nueva Ecija, tumaas ulit ang presyo ng sibuyas dahil walang nakapag-ani.

"Kaya lang naman po nag-trigger ang price noong last 4 days noon pong umulan, wala nakapag-harvest, walang dumating sa market. Ngayon po marami nang nagha-harvest sabay-sabay," sabi ni Eric Alvarez, vice president ng Katipunan ng mga Magsisibuyas ng Nueva Ecija.

Tutol din umano ang grupo sa planong pag-angkat ng DA dahil makakaapekto ito sa mga magsasaka na mag-aani sa Pebrero.

"Ang dating po niya (imports) ay February, eh ang tatamaan po nang husto itong mga magsasaka ng Nueva Ecija na nagtatanim ng sibuyas. Ngayon pa lang po kami nakaka-ani nang marami," dagdag ni Alvarez.

Sa pagtataya naman ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag), bababa na sa P200 kada kilo ang presyo ng sibuyas ngayong Enero at P150 sa Pebrero.

Ayon kay Sinag President Rosendo So, Enero 15 hanggang ikatlong linggo ng buwan ang anihang magpapababa sa presyo sa mga palengke.

Iginiit din ng Sinag na dapat noon pang Nobyembre at Disyembre nag-angkat ng sibuyas at hindi ngayong panahon ng anihan dahil magiging kawawa ang mga magsasaka kung matutuloy ang importation.

Sa hiwalay na panayam sa Teleradyo nitong Lunes, sinabi ni DA Spokesperson Kristine Evangelista na naglalaro pa rin sa P500 hanggang P600 ang kada kilo ng sibuyas sa mga pamilihan.

Ayon sa mga magsasakang nakausap ng DA, tumaas ang kanilang gastos at lugi sa produksiyon ng mga tinatawag na palusot o mga itinanim na sibuyas na wala sa panahon, ani Evangelista.

Posible rin umanong nakaapekto ang mga pag-ulan kamakailan.

Napaso na rin noong Sabado ang P250 suggested retail price ng DA sa kilo ng sibuyas kaya may pulong umano ang ahensiya para sa bagong rekomendasyon.

Ilang gulay, may taas-presyo

Samantala, bukod sa sibuyas, nagkaroon din ng pagtaas sa presyo ng ilang gulay sa mga palengke.

Umabot sa P10 hanggang P20 ang itinaas ng ilang gulay, gaya ng ampalaya at repolyo.

Wala naman halos galaw sa presyo ng karneng manok, baboy, baka at isda.

— May ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News