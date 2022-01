MAYNILA - Nagbabadyang tumaas ang presyo ng tinapay, kabilang na ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil umano sa malaking talon sa presyo ng harina, ayon sa mga panadero.

Hanggang Enero 15 na lang ang pangako ng mga panaderong manatili ang kasalukuyang presyo ng tinapay.

Ayon kay PhilBaking President Johnlu Koa, lagpas 30 porsiyento ang itinaas sa presyo ng harina.

"Ang feeling ko lang talaga siguro naman naiintindihan ng lahat ng mamimili na baka P2, P2, P2 na lang, let's go slow dahil sayang naman yung going 11 years na yung project," ani Koa.

Sang-ayon naman ang Philippine Federation of Bakers sa planong utay-utayin ang dagdag-presyo pero kailangan daw ipaliwanag nang maayos sa consumers kung bakit kailangang magtaas-presyo.

"Ang pagpapaliwanag nito sa mga consumers in behalf of the small bakeries and yung mamimili sa mga community bakery dapat napakaliwanag para di lumalabas o namimisinterpret na ano ba yan buwan buwan na lang tumataas ang tinapay. It creates a bad image to the industry to which we belong," ani Philippine Federation of Bakers member Chito Chavez.

Aminado ang Department of Trade and Industry na malaki ang itinaas ng presyo ng harina pero makikiusap pa rin sila sa mga panadero.

"Pipilitin natin baka sakali man na maextend pa or kung hindi na,we will make sure na minimal lang din ang increase para masagot lang ang pagtaas ng presyo ng harina," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Samantala, may aasahang oil price hike sa susunod na linggo.

Sa unang 4 araw ng trading sa world market, nasa P0.60 ang iminahal ng gasolina at kerosene at P0.80 naman sa diesel dahil pa rin sa pagsipa ng demand sa langis at paghina ng palitan ng piso kontra dolyar.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

