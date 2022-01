MAYNILA - Narito ang ilang dapat gawin ng manggagawang nakararanas ng sintomas ng COVID-19, sa harap ng banta ng omicron variant.

Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, kung masama ang pakiramdam, mainam na huwag nang pumasok at hindi ipilit ng employer na magtrabaho lalo na kung konektado sa COVID-19 ang sintomas.

"Napakadelikado kapag ipipilit natin yung ating mga manggagawa na papasukin sa trabaho sa kabila ng kanilang nararanasan na ubo, sipon at mabigat ang pangangatawan. Hindi dapat pilitin ng mga business owners ang kanilang mga manggagawa," ani Alan Tanjusay, spokesperson ng TUCP.

Dapat din daw tinitingnan ng kompanya ang manggagawa araw-araw sa loob ng pitong araw na quarantine period kung close contact ng nagpositibo sa COVID-19.

Mas mahaba naman ang quarantine sa mga manggagawang nagpositibo pero mild o walang sintomas ng COVID-19.

"10 days isolation.. But if there are still symptoms, as you approach the 10 days, galing din sa kanilang previous guidelines na at least they should be without symptoms before they can be released," ani Department of Labor and Employment Asec. Tess Cucueco.

Kung kaya ng manggagawa na magtrabaho sa bahay o isolation, maaaring mag-work from home para walang bawas sa leaves.

Pero kung hindi kakayanin ng katawan, maaaring gamitin ang quarantine leave kung meron ang kompanya.

"So yung mga maysakit, unang una, kung may ganun leave, if there's a special leave that the companies have set up, dun ho tatanggalin. Kung wala, sick leave ho muna. Kung ubos na ang sick leave, then they can use all other leaves that can be consumed," ani Cucueco.

Pero kung hindi regular, walang makukuhang paid leaves, ayon sa DOLE. Pero puwede namang mag-apply ng benepisyo sa Social Security System, Government Service Insurance System, o Employees' Compensation Commission.

Kung matapos na ng mild o asymptomatic patient ang 10 day quarantine, maaari nang bumalik sa trabaho kung walang sintomas sa huling 3 araw ng isolation.

Paalala ng DOLE sa employers, hindi na kailangang kumuha ng negatibong RT-PCR o antigen results ang gumaling na pasyente.

"It's not required. Number one, they can talk with HR 'cause it's actually in the guidelines of the DOH written, that there is no need for repeat test," ani Cucueco.

Sinang-ayunan naman nito ng infectious disease expert na si Dr. Anna Ong-Lim.

"Yung RT-PCR, napaka-sensitive n'yan. Magaling 'yang mag-pick up. Kahit nga yung mga nangamatay na na virus, o pira-pirasong virus na lang ang nandiyan naiiwan sa katawan mo, kaya pa rin niyang hanapin yun. In fact, up to 90 days from the time na ikaw ay naging positive, pwede pa s'yang mag-positive na tuloy-tuloy without meaning na ikaw ay may sakit pa sa kasalukuyan," ani Ong-Lim.

Ayon sa DOLE, sapat na ang certification mula sa barangay o clinic ng kumpanya para makabalik sa trabaho ang empleyado.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC