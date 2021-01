SSS nanindigang kailangan ang dagdag-hulog

Watch more in iWantTFC

Todo-kayod ang food delivery rider na si Joven Vasquez para sumapat ang kita.

Pang-self-employed kasi ang hulog niya sa Social Security System (SSS) kaya sagot niya lahat sa dagdag-kontribusyong P140 kada buwan.

Pero pabor si Vasquez sa dagdag-hulog.

"Pansarili mo na 'yan at saka ikaw rin makikinabang at saka pamilya 'pag oras na," ani Vasquez.

Kontra naman sa dagdag-kontribusyon ang kapwa-rider niyang si Erwin Oseña dahil kahit maliit umano ito ay bawas-kita pa rin.

"For me, not now because we are suffering from this pandemic... every peso counts now, talagang tipid ngayon," aniya.

Sa ngayon, tuloy ang dagdag-kontribusyon ng SSS dahil ang contribution hike lang ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang pinatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nanindigan ang SSS na kailangan ang dagdag-hulog para may pambawi sa dati pang ibinigay na dagdag-pensiyon sa mga retirado.

Aabot sa P41 bilyon ang mawawala sa SSS ngayong taon kapag ipinagpaliban ang dagdag-kontribusyon.

Iginiit din ng SSS na ang dagdag-kontribusyon ay pagsigurong tatagal ang buhay ng pondo dahil kahit may daan-daang bilyong pisong reserved fund ang SSS, posibleng masimot daw ito kung walang dagdag-hulog.

"Mayroon po kaming reserve fund na tinatawag na almost P600 billion pero in the scheme of things maliit lang po 'yon," ani SSS chief actuary Edgar Cruz.

Hindi naman sumusuko ang mga negosyante na umapela kay Pangulong Duterte na suspendehin din ang contribution hike ng SSS, gaya ng ginawa sa PhilHealth.

"It's abnormal times. Lahat ng tao nangangailangan, ayuda ang kailangan, hindi additional expense," ani Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz-Luis.

Pero kung hindi mapigil, maaaring kayanin naman daw ito ng malalaking kompanya pero baka tuluyan namang magsara ang mga maliliit na negosyo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News